Владыка Лотлориена: в Николаеве на Центральном стадионе заметили необычного посетителя

Эльфийский образ на спортивной арене

Работники Центрального городского стадиона рассказали о необычном посетителе, которого довольно часто видят на беговых дорожках.

Узнать мужчину среди других людей помогает его особая примета – длинные серебристые волосы. Именно они и стали причиной шутливого сравнения с одним из героев Толкина.

"Иногда кажется, что на стадион пожаловал герой легендариума Джона Р. Р. Толкина Селеборн – владыка Лотлориэна", – говорится в публикации Центрального городского стадиона.

"Селеборн" на дистанции (фото: facebook.com/centralstadion)

Кем оказался николаевский "Селеборн"

Несмотря на сказочную ассоциацию, никакого эльфа в Николаеве, конечно, не заметили.

Выяснилось, что необычный посетитель – преподаватель одной из музыкальных школ города. Он регулярно приходит на стадион, а его внешность уже стала хорошо знакома работникам спортивного объекта.

В Центральном городском стадионе в шутку отметили, что благодаря необычному гостю обычное утро превращается в почти сказочное.