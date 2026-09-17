Владыка Лотлориена: в Николаеве на Центральном стадионе заметили необычного посетителя
На Центральном городском стадионе Николаева регулярно замечают мужчину, чья внешность поневоле напоминает персонажа из легендариума Джона Р. Р. Толкина.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Центрального городского стадиона в соцсети Facebook.
Эльфийский образ на спортивной арене
Работники Центрального городского стадиона рассказали о необычном посетителе, которого довольно часто видят на беговых дорожках.
Узнать мужчину среди других людей помогает его особая примета – длинные серебристые волосы. Именно они и стали причиной шутливого сравнения с одним из героев Толкина.
"Иногда кажется, что на стадион пожаловал герой легендариума Джона Р. Р. Толкина Селеборн – владыка Лотлориэна", – говорится в публикации Центрального городского стадиона.
"Селеборн" на дистанции (фото: facebook.com/centralstadion)
Кем оказался николаевский "Селеборн"
Несмотря на сказочную ассоциацию, никакого эльфа в Николаеве, конечно, не заметили.
Выяснилось, что необычный посетитель – преподаватель одной из музыкальных школ города. Он регулярно приходит на стадион, а его внешность уже стала хорошо знакома работникам спортивного объекта.
В Центральном городском стадионе в шутку отметили, что благодаря необычному гостю обычное утро превращается в почти сказочное.
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