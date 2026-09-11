"Вышло такое солнышко": Магучих поразила образом на красной дорожке перед историческим ЧМ (фото)

Особый образ Ярославы

Лидер сборной Украины по прыжкам в высоту Ярослава Магучих отошла от строгого спортивного стиля, выбрав для мероприятия желтую футболку и особый талисман.

"Сначала должен был быть немножко другой план, но получилось такое "солнышко". Особенно благодаря подвеске Dnipro hometown, которую я всегда вожу с собой. Очень прикольно, что для атлетов сделали красную дорожку, это добавило мотивации", - поделилась впечатлениями Магучих в комментарии для "Суспільне Спорт".

Также легкоатлетка отметила солидный призовой фонд – победитель получит 150 тысяч долларов (против 70 тысяч на обычном ЧМ), хотя подчеркнула, что выходит на сектор, прежде всего, ради кайфа от борьбы.

Ярослава Магучих на церемонии открытия Абсолютного чемпионата мира (фото: Getty Images)

Знаковый город и решающий финал

Соревнование принимает Будапешт – город, где Магучих получила свой первый титул чемпионки мира. Она настроена повторить успех и взять все высоты с первой попытки.

Вместе с Ярославой за награды сразятся еще две украинки – Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Финальный сектор женских прыжков в высоту начнется в пятницу, 11 сентября, в 20.13 по киевскому времени. Прямая трансляция соревнований будет доступна на платформах "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного".