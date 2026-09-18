Вызов мировым звездам: украинская прыгунья выйдет на старт чисто женского турнира в Лондоне

Звездные соперницы украинки

Организаторы собрали в Лондоне сильную компанию, гарантирующую высокий уровень конкуренции в борьбе за награды.

В секторе для прыжков в длину конкурентками Будзинской станут чемпионка мира 2025 года в помещении Клер Брайант и действующая победительница Бриллиантовой лиги Моне Николс. Также там будут представлены обладательница титула чемпионки мира в помещении Агате де Соуза и бронзовый призер чемпионата Европы-2026 Хиллари Кпача.

Где и когда смотреть трансляцию

Престижный легкоатлетический турнир в Великобритании состоится уже в пятницу, 18 сентября.

Прямая трансляция соревнований начнется в 21:00 по киевскому времени на платформах "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного".