Виклик до світових зірок: українська стрибунка вийде на старт суто жіночого турніру в Лондоні

Зіркові суперниці українки

Організатори зібрали у Лондоні сильну компанію, що гарантує високий рівень конкуренції у боротьбі за нагороди.

У секторі для стрибків у довжину конкурентками Будзинської стануть чемпіонка світу 2025 року в приміщенні Клер Браянт та чинна переможниця Діамантової ліги Моне Ніколс. Також там будуть представлені володарка титулу чемпіонки світу в приміщенні Агате де Соуза і бронзова призерка чемпіонату Європи-2026 Гіларі Кпача.

Де та коли дивитися трансляцію

Престижний легкоатлетичний турнір у Великій Британії відбудеться вже у п'ятницю, 18 вересня.

Пряма трансляція змагань розпочнеться о 21:00 за київським часом на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного".