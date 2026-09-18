Виклик до світових зірок: українська стрибунка вийде на старт суто жіночого турніру в Лондоні
Українська легкоатлетка Ірина Будзинська отримала виклик на престижний суто жіночий турнір Athlos у Лондоні. Спортсменка представить Україну в своїй профільній дисципліні – стрибках у довжину.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Зіркові суперниці українки
Організатори зібрали у Лондоні сильну компанію, що гарантує високий рівень конкуренції у боротьбі за нагороди.
У секторі для стрибків у довжину конкурентками Будзинської стануть чемпіонка світу 2025 року в приміщенні Клер Браянт та чинна переможниця Діамантової ліги Моне Ніколс. Також там будуть представлені володарка титулу чемпіонки світу в приміщенні Агате де Соуза і бронзова призерка чемпіонату Європи-2026 Гіларі Кпача.
Де та коли дивитися трансляцію
Престижний легкоатлетичний турнір у Великій Британії відбудеться вже у п'ятницю, 18 вересня.
Пряма трансляція змагань розпочнеться о 21:00 за київським часом на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного".
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