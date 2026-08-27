Не выдали даже 900 евро: гимнаст Чепурный жестко прошелся по Министерству и Федерации

Самостоятельная подготовка и отказ чиновников

Из-за отсутствия надлежащих условий в Украине спортсмен вынужден был за полтора месяца до чемпионата Европы отправиться на подготовку в Германию. Чепурный неоднократно обращался в отечественные спортивные структуры с просьбой покрыть расходы на тренировочный сбор, однако получал лишь пустые обещания.

В результате первую половину подготовки - жилье, питание, горючее и другие расходы - Назар оплачивал за свой счет. Когда же встал вопрос об официальном сборе в Кинбауме в размере 900 евро, украинские органы снова не предоставили средств.

"Очень жаль, что 900 евро на подготовку спортсмена к чемпионату Европы – это, оказывается, слишком много. Но в то же время члены Федерации могут позволить себе летать бизнес-классом. А потом все удивляются, почему спортсмены начинают задумываться о смене спортивного гражданства. Не удивляйтесь", – написал гимнаст.

Помощь Германии и благодарность тренеру

Узнав о затруднительном положении украинца, Немецкая федерация гимнастики добровольно взяла на себя расходы по оплате его официального сбора.

"Поэтому за этот результат я хочу поблагодарить исключительно своего тренера Геннадия Людвиговича Сартынского, Немецкой федерации гимнастики, Роландоса, своих близких и родных, которые были рядом и поддерживали меня. Но отнюдь не Украинской федерации гимнастики и не Министерству молодежи и спорта", - подчеркнул спортсмен.

И добавил, что "кричать о победе громче всех", когда для этого результата ты ничего не сделал – это никчемная позиция.