Не видали навіть 900 євро: гімнаст Чепурний жорстко пройшовся по Міністерству та Федерації

Самостійна підготовка та відмови чиновників

Через відсутність належних умов в Україні спортсмен змушений був за півтора місяця до чемпіонату Європи вирушити на підготовку до Німеччини. Чепурний неодноразово звертався до вітчизняних спортивних структур з проханням покрити витрати на тренувальний збір, проте одержував лише порожні обіцянки.

У результаті першу половину підготовки - житло, харчування, пальне та інші витрати - Назар оплачував власним коштом. Коли ж постало питання про офіційний збір у Кінбаумі сумою в 900 євро, українські органи знову не надали коштів.

"Дуже шкода, що 900 євро на підготовку спортсмена до чемпіонату Європи - це, виявляється, занадто багато. Але водночас члени Федерації можуть дозволити собі літати бізнес-класом. А потім усі дивуються, чому спортсмени починають замислюватися про зміну спортивного громадянства. Не дивуйтеся", - написав гімнаст.

Допомога Німеччини та подяка тренеру

Дізнавшись про скрутне становище українця, Німецька федерація гімнастики добровільно взяла на себе витрати з оплати його офіційного збору.

"Тому за цей результат я хочу подякувати виключно своєму тренеру Геннадію Людвиговичу Сартинському, Німецькій федерації гімнастики, Роландосу, своїм близьким і рідним, які були поруч і підтримували мене. Але аж ніяк не Українській федерації гімнастики та не Міністерству молоді та спорту", - наголосив спортсмен.

І додав, що "кричати про перемогу голосніше за всіх", коли для цього результату ти нічого не зробив - це нікчемна позиція.