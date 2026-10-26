Украину развели с РФ на чемпионате мира по волейболу: с кем сыграют "сине-желтые"

Особенности жеребьевки

Соперницами украинок в группе G стали сборные Канады, Сербии и Камеруна. Из-за "текущей международной ситуации" организаторы перед последней частью жеребьевки автоматически отправили сборную Украины именно в этот квартет, чтобы избежать попадания "сине-желтых" в группу F, куда из второй корзины попала сборная РФ.

Наша команда завоевала право сыграть на мундиале благодаря 22-й позиции в мировом рейтинге FIVB.

Что известно о соперницах

Самым сильным оппонентом украинской сборной станет Сербия – двукратные чемпионки мира, которым украинки уступили Евро-2026.

Хозяйки турнира канадки только что провели самый успешный сезон в своей истории, выиграв чемпионат Северной Америки. С представительницами Африки – Камеруном – "сине-желтые" уже пересекались на ЧМ-2025, одержав уверенную победу 3:0.

Регламент соревнований и олимпийские лицензии

Мировое первенство состоится с 20 августа по 5 сентября 2027 на аренах США и Канады. 32 лучших сборных планеты распределили на восемь групп, а пропуски в стадию 1/8 финала получат по две лучшие команды из каждого квартета.

Для женской сборной Украины это будет третья финальная часть чемпионата мира в истории (после 1994 и 2025 годов). Будущий турнир станет одним из ключевых этапов отбора на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе – три лучших команды по итогам ЧМ получат прямые олимпийские лицензии.