Украинский пловец стал чемпионом Европы и побил национальный рекорд
Украинский пловец Никита Шеремет в последний соревновательный день чемпионата Европы по плаванию установил национальный рекорд Украины на дистанции 50 метров вольным стилем и выиграл золотую медаль турнира.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты соревнований .
Как выступил Никита Шеремет
Украинец проплыл дистанцию за 21.13 секунд, обновив национальный рекорд по плаванию на 50 метров вольным стилем. Он опередил бесфлажного Егора Корнева и серба Андрея Барна, которые финишировали с одинаковым результатом 21:37.
Еще один украинский представитель Владислав Бухов показал пятый результат, проиграв бронзовому призеру всего 0.2 секунды. Результат Бухова на этой дистанции – 21:58.
Национальный рекорд Украины по плаванию на 50 м вольным стилем
В полуфинале Никита Шеремет проплыл дистанцию с показателем 21.38 – это было повторение национального рекорда Украины, который установил именно Владислав Бухов.
Отметим, что 19-летний Шеремет впервые в своей карьере выиграл золотую медаль чемпионата Европы по 50-метровому бассейну. Раньше он становился чемпионом по аналогичной дисциплине, но на короткой воде (в 25-метровом бассейне).
Ранее в нескольких десятых секундах от медали на чемпионате Европы по плаванию-2026 оказались сразу два украинских спортсмена .