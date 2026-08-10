Украинские пятиборцы устроили сенсационный финиш на Евро в Стамбуле

Медальный успех в Стамбуле

В течение 3-9 августа турецкий Стамбул принимал чемпионат Европы по современному пятиборью. Украинские спортсмены завоевали бронзовые награды в мужских командных соревнованиях.

В состав нашей призовой команды вошли:

Юрий Ковальчук

Максим Агарушев

Александр Товкай

Атлеты соревновались в пяти дисциплинах: фехтовании, на полосе препятствий, в стрельбе, плавании и лазер-ране. По итогам всех видов программы украинцы набрали 4668 очков. Первое место заняла сборная Венгрии (4733 очка), а вторыми финишировали представители Франции (4705 очков).

Важный прорыв и лидер команды

Лучший результат в составе сборной Украины показал Юрий Ковальчук, получивший 1587 очков. В личном первенстве украинский пятиборец занял итоговое четвертое место, остановившись в шаге от медали.

Эта награда стала первым успехом мужской команды на континентальном уровне с 2024 года. К слову, Юрий Ковальчук и Александр Товкай были участниками и того призового состава.