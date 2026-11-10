Украинская фехтовальщица выиграла серебро юношеской Олимпиады-2026

Дмитрук остановилась в шаге от золота: как украинка прошла турнир

В финале соревнований по фехтованию на шпагах среди девушек Дмитрук встретилась с венгеркой Лотти Хорват. Решающий поединок завершился победой соперницы со счётом 15:12. Таким образом, украинка добыла серебряную награду.

В финал Алина добралась с первого места в группе. Она выиграла все шесть поединков, благодаря чему пропустила стадию 1/8 финала и начала выступления в основной сетке четвертьфинала.

В борьбе за выход в четверку лучших украинка уверенно победила представительницу Ирана Газаль Мадани – 15:5. В полуфинале Дмитрук одолела Яну Аль-Шарджи из Омана – 15:9. Эти победы гарантировали ей минимум серебро еще до финального поединка.

Кто такая Алина Дмитрук: чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы

Дмитрук – 17-летняя представительница Львова, специализирующаяся на фехтовании на шпагах. Ее личные тренеры – Андрей Орликовский и Зоряна Семеряк.

Несмотря на юный возраст, Алина уже имеет серьезное международное наследие. В 2025 году она стала чемпионкой мира среди юниорок в командном первенстве. В том же году украинка добыла в борьбе серебро личных соревнований чемпионата мира среди кадеток.

В 2026 году Дмитрук добавила в коллекцию еще одну личную награду мирового первенства – бронзу кадетского чемпионата мира в Рио-де-Жанейро. Также в ее активе шесть титулов чемпионки Европы среди кадеток и юниорок на протяжении 2024-2026 годов и командное золото чемпионата Европы U-23 в 2024 году.

Серебро в Дакаре стало очередным подтверждением статуса Дмитрук как одной из самых перспективных представительниц украинского фехтования.

Третья медаль Украины на Юношеской Олимпиаде-2026

Награда Дмитрук стала третьей для сборной Украины на летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре, которые продлятся до 13 ноября.

Ранее золотую медаль в дзюдо получил Хазар Гейдаров, а бронзовым призером соревнований по пляжной борьбе стал Никита Кузьменко.

Для украинского фехтования это вторая медаль за всю историю выступлений на летних юношеских Олимпийских играх. На предыдущем турнире 2018 года золото в соревнованиях шпажисток добыла в борьбе Екатерина Черной.