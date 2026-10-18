Украинец Чепурный пробился в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике

Чепурный вошел в тройку лучших в квалификации

На чемпионате мира Украину в квалификационных соревнованиях представляли пять спортсменов.

По итогам отбора только Назар Чепурный сумел пробиться в личный финал. Украинец добился успеха в своей коронной дисциплине — опорном прыжке.

За два выполненных скачка Чепурный получил среднюю оценку 14,450 балла. Этот результат позволил ему занять третье место в квалификации и уверенно пройти в решающий этап соревнований.

Как выступили другие украинцы на ЧМ-2026

Кроме опорного скачка, Назар Чепурный соревновался еще в двух дисциплинах, однако пробиться в финалы не смог.

На параллельных брусьях украинец получил 14,400 балла и занял 13 место. Для попадания в восьмерку лучших ему не хватило всего 0,200 балла.

Интересно, что второй результат в квалификации на брусьях показал бывший представитель Украины Илья Ковтун, сменивший спортивное гражданство на хорватское.

В свободных упражнениях Чепурный набрал 13 000 балла, чего также оказалось недостаточно для выхода в финал.

Остальные украинские гимнасты не смогли пробиться к решающим соревнованиям ни в личных дисциплинах, ни в командном многоборье.

В частности, олимпийский чемпион Олег Верняев выступил в четырех дисциплинах, однако не получил ни одной путевки в финал на своем первом чемпионате мира за три года.