Украинец Чепурный пробился в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике
Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал путевку в финал чемпионата мира-2026 по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Действующий чемпион Европы успешно преодолел квалификацию и остался единственным украинцем, который сразится за медали в личном финале.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Чепурный вошел в тройку лучших в квалификации
На чемпионате мира Украину в квалификационных соревнованиях представляли пять спортсменов.
По итогам отбора только Назар Чепурный сумел пробиться в личный финал. Украинец добился успеха в своей коронной дисциплине — опорном прыжке.
За два выполненных скачка Чепурный получил среднюю оценку 14,450 балла. Этот результат позволил ему занять третье место в квалификации и уверенно пройти в решающий этап соревнований.
Как выступили другие украинцы на ЧМ-2026
Кроме опорного скачка, Назар Чепурный соревновался еще в двух дисциплинах, однако пробиться в финалы не смог.
На параллельных брусьях украинец получил 14,400 балла и занял 13 место. Для попадания в восьмерку лучших ему не хватило всего 0,200 балла.
Интересно, что второй результат в квалификации на брусьях показал бывший представитель Украины Илья Ковтун, сменивший спортивное гражданство на хорватское.
В свободных упражнениях Чепурный набрал 13 000 балла, чего также оказалось недостаточно для выхода в финал.
Остальные украинские гимнасты не смогли пробиться к решающим соревнованиям ни в личных дисциплинах, ни в командном многоборье.
В частности, олимпийский чемпион Олег Верняев выступил в четырех дисциплинах, однако не получил ни одной путевки в финал на своем первом чемпионате мира за три года.
Напомним, что украинская тяжелоатлетка получила три "золота" на чемпионате Европы.