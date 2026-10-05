Украина и Россия пересекутся на одном турнире: сборную РФ официально допустили до ЧМ по волейболу

Как Россия получила путевку на турнир

Международная федерация волейбола распределила последние 14 мест на чемпионате мира по позициям в мировом рейтинге среди сборных, которые не смогли квалифицироваться на турнир. Воспользовавшись этим путем, российская сборная впервые после введения санкций в 2022 г. получила право сыграть на глобальном уровне.

В августе 2026 года FIVB также подтвердила возвращение россиян и в розыгрыш Лиги наций-2027.

Среди участников турнира также представлена сборная Украины. Таким образом, женские сборные Украины и России впервые окажутся в рамках одного массового международного турнира по возвращении представителей РФ.

Жеребьевка группового этапа, где 32 команды разделят на восемь квартетов, должна состояться до конца 2026 года, так что украинская и российская сборные потенциально могут сойтись уже на старте соревнований.

Где и когда пройдет чемпионат мира-2027

Масштабный волейбольный турнир продлится с 20 августа по 5 сентября 2027 года в США и Канаде. Матчи групповой стадии будут принимать города Монреаль, Омаха, Орландо и Квебек-Сити, в то время как решающие поединки за медали пройдут в Анахайме.

Для женской сборной Украины это будет третий чемпионат мира в истории (на предыдущем первенстве 2025 года украинки завершили выступления на 17-й строчке). Кроме борьбы за трофей, команды на турнире в Северной Америке будут соревноваться за прямые путевки на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе, которые получат три лучшие сборные среди еще не имеющих лицензий.