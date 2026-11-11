Из тюрьмы на фронт. Волейболист сборной РФ пропал на войне: эксклюзивные подробности

Скандалы, наркотики и тюрьма

Кимеров в свое время считался одним из самых перспективных блокирующих России. В составе юношеской и молодежной сборных он дважды завоевывал титул чемпиона мира, становился победителем Универсиады и призером Европейских игр. На клубном уровне выступал за московское "Динамо", "Урал", "Факел" и итальянскую "Верону".

Однако за пределами площадки волейболист постоянно оказывался в громких скандалах. В 2017 году его выгнали из самолета из-за деструктивного поведения и угроз экипажу. В 2020-м после дорожного инцидента Кимеров устроил разборки на трассе – ногой сбил зеркало и повредил автомобиль другого водителя. Позже в интервью он открыто признавался в наркотической зависимости.

Спортивную точку поставили летом 2023 года, когда спортсмена дисквалифицировали до декабря 2024-го за употребление допинга. А уже весной 2026 года Кимеров оказался за решеткой: его осудили за разбой с применением насилия.

Подробности ликвидации и попытки скрыть смерть

Чтобы не отбывать срок в колонии, в июле 2026 года Кимеров подписал контракт с Министерством обороны РФ. Несмотря на циркулирующую в российских СМИ информацию о "полугоде службы", по данным источников Sport RBC.UA, оккупант успел провоевать лишь месяц.

Гиганта ростом 215 см отправили в 5-ю отдельную танковую бригаду, где зачислили во 2-ю штурмовую роту. Уже в августе 2026 года связь с ним полностью оборвалась.

"Он вообще не понимал, куда попал, думал, что здесь будет как на тренировке или в самолете, где можно просто побуянить и все решится. Но с его ростом в 215 сантиметров в штурмовой роте прятаться было просто негде – он торчал из любого окопа и был для украинцев как на ладони. Когда нас бросили в первую же нормальную вылазку, по позициям начало прилетать отовсюду. Он паниковал, метался, и в этом аду его просто размазало вместе с остальной группой. Сдох он мгновенно, там от него ничего и не осталось, чтобы на родину отправлять", – рассказал сослуживец бывшего спортсмена, которому удалось выжить.

По информации источников Sport RBC.UA, российское командование и коллеги волейболиста долгое время пытались максимально замять эту историю, чтобы не дискредитировать вооруженные силы РФ и спортивное сообщество. Один из блогеров, снявший документальное видео о криминальном прошлом Кимерова и его отправке на фронт, был вынужден удалить материал со всех платформ под давлением. История получила огласку лишь после того, как тревогу подняли дальние родственники оккупанта.