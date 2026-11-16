"Это была большая пауза": Ольга Харлан возвращается в фехтование после двухлетней паузы

Харлан объявила о возвращении на дорожку

Украинская спортсменка отметила, что ровно два года назад последний раз принимала участие в международных соревнованиях, а теперь готова снова соревноваться.

"Это была большая пауза. И все это время мне очень хотелось сказать: "I'll be back!" Но я решила еще немного подержать эту новость при себе. И вот этот момент настал... Я возвращаюсь на дорожку. Теперь уже в статусе мамочки. Уверена, что будет нелегко. – написала фехтовальщица.

Почему Харлан пропустила два года соревнований

Таким образом, первым стартом Харлана после длительного перерыва станет Гран-при Орлеана по фехтованию на саблях во Франции. Именно этот турнир в декабре 2024-го стал последним международным турниром с участием украинки.

В июне 2025 года Федерация фехтования Украины сообщила, что спортсменка пропустит следующий сезон и возьмет паузу от соревнований. В феврале 2026 года Харлан объявила о беременности. Впоследствии у нее и ее партнера – итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле – родилась дочь.

Теперь 35-летняя украинка планирует вернуться в профессиональный спорт уже в новом статусе – мамы.

Олимпийские достижения Харлан

На Олимпийских играх-2024 в Париже Харлан стала самой титулованной спортсменкой в истории Украины по количеству олимпийских наград.

Во французской столице она завоевала две медали: "золото" в командных соревнованиях по фехтованию на саблях и "бронзу" в личном турнире. В общей сложности на счету украинки шесть олимпийских наград - две золотые, одна серебряная и три бронзовые.