"Это 79": Арнольд Шварценеггер поразил формой в спортзале в день рождения
Голливудский актер, бодибилдер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отметил свой 79-й день рождения в привычной для себя форме. Звезда "Терминатора" похвасталась стальными бицепсами во время силовой тренировки.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram легенды.
Тренировки вместо празднования
Легенда мирового бодибилдинга обнародовала кадры, сделанные во время тренировки в Лос-Анджелесе. На видео 79-летний Шварценеггер зафиксирован при выполнении упражнений на бицепс.
"Это 79", - лаконично подписал публикацию "Железный Арни".
Новый амбициозный проект
Кроме демонстрации впечатляющей физической формы, актер поделился планами по своему фитнес-приложению Pump Club, который предлагает персонализированные тренировки и отслеживание питания.
"Мне сегодня исполняется 79 лет. Я не хочу никаких подарков. Зато моя команда и я переворачиваем фитнес-индустрию с ног на голову", - подчеркнул Шварценеггер в обращении к поклонникам.
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