Триумф Антонелли, трагедия Леклера: репортаж из Гран-При F1 в Италии

С чем у вас ассоциируется Формула-1? У меня со звуком двигателя болида, личностью Михаэля Шумахера и подиумом для награждения, где лучшие гонщики поливают всех шампанским из огромной бутылки. А еще с яркой экипировкой пилотов. Но на самом деле Формула-1 — значительно более глубокая и интересная Вселенная, объединяющая в себе миллионы (если не миллиарды) фанатов со всего мира.

Когда благодаря компании Philip Morris International появилась возможность познакомиться с Формулой-1 изнутри, решение отправиться на этап в Монцу было принято примерно со скоростью поездки Макса Ферстаппена на этой же трассе. В прошлом году нидерландец обновил рекорд Формулы-1: он выиграл гонку, показав среднюю скорость 250,706 км/час. Однако в этот раз таких побед от него почти никто не ожидал – этот сезон для Ферстаппена складывается не так успешно, как он привык.

Как Монца готовится к Гран-при Италии

До главного заезда Гран-При Италии – два дня. Милан живет своей почти обычной жизнью. Но уже в пятницу на улицах города начинает появляться больше людей в красных футболках с логотипами Ferrari. И это не только от любви к местной легендарной команде, но еще и потому, что не знать об этапе Формулы-1 в соседнем городке Монца здесь просто невозможно.

Об этом говорят на улицах, по местному радио и ТВ. А если вы прибыли на Пьяцца дель Дуомо, то до фирменного магазина Ferrari здесь рукой подать. Но для того, чтобы войти в этот локальный мир итальянского автопрома, придется постоять в очереди: суровый охранник дозирует количество людей на вход. Оно и понятно: это место – настоящее сердце местных болельщиков.

Зайдя внутрь, можно на минутку растеряться: разнообразие этой локации поражает. Например, вы можете увидеть, как выглядит двигатель болида Формулы-1:



Макет двигателя болида Ferrari в фирменном магазине (фото: Даниил Вереитин/Sport RBC.UA).

Еще более эффектно смотрится макет болида в одном из торговых залов:



Макет болида Ferrari (фото: Даниил Вереитин/Sport RBC.UA).

Но если вы фанат Ferrari и хотите пополнить свой гардероб мерчем, будьте готовы к тотальным затратам. В фирменном магазине все очень дорого: бейсболки стоит 75 евро, детская футболка – 150, взрослая – 180. Здесь есть даже женская обувь, но в этом контексте речь идет о тысячах евро.

Магазин Ferrari ( фото: Даниил Вереитин/Sport RBC.UA)

Квалификация в Монце: историческая сенсация

Второй день гоночного уик-энда – это свободная практика и квалификация. К автодрому едем в компании супружеской пары из Швейцарии. Мужчина рассказал, что занимается бизнесом, связанным с одним из всемирно известных брендов одежды и до полномасштабной войны имел свои магазины в Киеве, Днепре и Одессе. Из-за российской агрессии ему, как и многим другим бизнесменам, пришлось выйти из нашего рынка.

В целом, за эти три дня нам удалось пообщаться с людьми из разных стран. И за ситуацией в Украине европейцы следят пристально. В частности, итальянцы настолько в контексте войны в Украине, что в субботу утром обсуждали атаку на здание СБУ в Киеве.

Но вернемся к Формуле-1. Автодром в Монце имеет богатую историю. Он был возведен в 1922 году буквально за 110 дней. Этапы Формулы-1 эта арена начала принимать с 1950 года. Исключением стал 1980 год, когда Гран-При Италии произошло в Имоле. Интересно, что дорога к автодрому лежит через живописную местность. Как рассказал наш швейцарский попутчик, на этой территории расположен местный гольф-клуб.

Перед квалификационным заездом для медиа и партнеров организуют прогулку по зоне пит-лайна. Благодаря бренду ZYN, который является партнером Ferrari, у нас (а теперь – и у вас) есть возможность увидеть последние приготовления команд к заезду.

Кстати, о ZYN - это бренд никотиновых паучей от Philip Morris. Как известно, свое время многолетним партнером Ferrari был бренд Marlboro. Однако в эру никотинсодержащих продуктов настал момент перемен: с декабря прошлого года именно ZYN стал официальным партнером Ferrari.

Pit-lane зона (фото: Даниил Вереитин/Sport RBC.UA)

Кстати, участники Гран-При перед гонкой и после нее находятся в моторхоме. Это большой дом на колесах, который располагается прямо за технической зоной и ложей для партнеров. В масштабе выглядит как большой гоночный город.

"Моторхом" Ferrari (фото: Даниил Вереитин/Sport RBC.UA).

В конце концов квалификация завершилась сенсацией с историческим привкусом: Пьер Гасли опередил Ландо Норриса на 0,06 секунды и выиграл квалификационный заезд. Еще ни разу в истории разница между соперниками не была столь маленькой. Но для Гасли первое место в квалификации – огромное достижение. И неудивительно: историческая локация вдохновляет на победы.

Гонка в Монце: от разочарования Леклера до триумфа Антонелли

На входе в партнерскую ложу получаем маленький радиоприемник для аудиотрансляции. И это замечательная вещь, ведь так можно увидеть часть гонки воочию и одновременно не пройти мимо важной информации. Трансляция ведется на английском и итальянском языках.

Радиоприемник помогает не пропустить ничего важного (фото: Даниил Вереитин/Sport RBC.UA)

Приятный сюрприз: узнаю, что сегодня тоже прогулка по пит-лайну. Но главный бонус – парад пилотов. Я успеваю на его начало: парни направляются в брендированный автобус. Больше всего оваций получает Льюис Хэмилтон. Похоже, ему это даже нравится.

От технических сотрудников арены узнаем, что встретить гонщиков можно уже после круга уважения. Занимаем позицию, ждем. Дядьки в оранжевых жилетах в какой-то момент отгоняют толпу назад и вешают ограничительные канаты. Это верный признак того, что приближаются большие звезды.

В конце концов, гонщики пробежали мимо аудитории на привычной для себя скорости. Хотя Антонелли поздоровался с несколькими болельщиками, как хоккеист, только что отличившийся шайбой - кулаком и с улыбкой. Эти строки приятно писать, ведь среди тех, кому посчастливилось поприветствовать итальянца, был и я сам. "Вот будет весело, если он выиграет гонку", - сказал я коллегам, зная о штрафе Антонелли за замену двигателя и старт с 19-й позиции.

Перед самой гонкой организаторы устроили настоящий перформанс, включивший в себя авиашоу и выступление Лауры Пазини. Получилось очень ярко.

Местные болельщики разрываются между желанием поддержать "Феррари" и собственно самого Антонелли. Пусть он выступает за "Мерседес", но он свой. А в Италии своих любят.

Окончательно симпатии среди собравшихся болельщиков склонились на сторону Кими, когда Шарль Леклер вылетел с трассы в начале гонки. Антонелли постепенно набирал обороты и в середине гонки стало понятно, что борьбу за победу поведут между собой два пилота "Мерседеса": Кими Антонелли и Джордж Расселл. В конце концов Антонелли и выиграл этот этап, показав время 1:51:15.

А прошлогодний рекордсмен Ферстаппен, кстати, финишировал только третьим.

Гран-При Италии в какой-то степени отражает итальянский менталитет. Здесь тоже много контрастных эмоций, страстей и любви к своей стране. И даже символично, что именно итальянец победил в этой гонке, ведь с такой безумной энергией 120 тысяч болельщиков на автодроме в Монце быть и не могло.

Даже по завершении гонки в городе встречались люди в красных футболках и кепках с логотипом "Феррари". Для местных это больше, чем команда, это часть субкультуры. И пусть на этот раз домашний этап не стал успешным, но праздник королевской гонки точно удался.