Тріумф Антонеллі, трагедія Леклера: репортаж з Гран-Прі F1 в Італії

З чим у вас асоціюється Формула-1? У мене — зі звуком двигуна боліда, постаттю Міхаеля Шумахера і подіумом для нагородження, де найкращі гонщики поливають усіх шампанським з величезної пляшки. А ще із яскравим екіпіруванням пілотів. Але насправді Формула-1 — значно глибший і цікавіший Всесвіт, який обʼєднує в собі мільйони (якщо не мільярди) фанатів з усього світу.

Відтак, коли завдяки компанії Philip Morris International зʼявилася можливість познайомитися із Формулою-1 зсередини, рішення вирушити на етап до Монци було ухвалено приблизно зі швидкістю поїздки Макса Ферстаппена на цій же трасі. Минулоріч нідерландець оновив рекорд Формули-1: він виграв гонку, показавши середню швидкість 250,706 км/годину. Однак цього разу таких звитяг від нього майже ніхто не чекав - цей сезон для Ферстаппена складається не так успішно, як він звик.

Як Монца готується до Гран-прі Італії

До головного заїзду Гран-Прі Італії - два дні. Мілан живе своїм майже звичним життям. Але вже у п'ятницю на вулицях міста починає з'являтися все більше людей у червоних футболках із логотипами Ferrari. І це не тільки від любові до місцевої легендарної команди, а ще й тому, що не знати про етап Формули-1 у сусідньому містечку Монца тут просто неможливо.

Про це говорять на вулицях, по місцевому радіо і на ТБ. А якщо ви прибули на П'яцца дель Дуомо, то до фірмового магазину Ferrari тут рукою подати. Але для того, аби увійти в цей маленький світ італійського автопрому, доведеться постояти у черзі: суворий охоронець дозує кількість людей на вхід. Воно й зрозуміло: це місце - справжнє серце місцевих вболівальників.

Зайшовши всередину, можна на хвилинку розгубитися: різнобарвність цього місця вражає. Наприклад, ви можете побачити, як виглядає двигун боліда Формули-1:

Макет двигуна боліда Ferrari у фірмовому магазині (фото: Данило Вереітін/Sport RBC.UA).

Ще більш ефектно виглядає макет боліду в одній з торгівельних залів:

Макет боліду Ferrari (фото: Данило Вереітін/Sport RBC.UA).

Але якщо ви фанат Ferrari та хочете поповнити свій гардероб мерчем, будьте готові до тотальних витрат. У фірмовому магазині все дуже дорого: бейсболка коштує 75 євро, дитяча футболка – 150, доросла - 180. Тут є навіть жіноче взуття, але в цьому контексті розмова йде про тисячі євро.

Магазин Ferrari (фото: Данило Вереітін/Sport RBC.UA)

Кваліфікація в Монці: історична сенсація

Другий день гоночного вікенду - це вільна практика та кваліфікація. До автодрому їдемо в компанії подружньої пари зі Швейцарії. Чоловік розповів, що займається бізнесом, повʼязаним із одним з всесвітньо відомим брендів одягу і до повномасштабної війни мав свої магазини у Києві, Дніпрі та Одесі. Через російську агресію йому, як і багатьом іншим бізнесменам, довелося вийти з нашого ринку.

В цілому, за ці три дні нам вдалося поспілкуватися із людьми з різних країн. І за ситуацією в Україні європейці стежать пильно. Зокрема, італійці настільки в контексті війни в Україні, що в суботу вранці обговорювали атаку на будівлю СБУ у Києві.

Але повернемося до Формули-1. Автодром у Монці має багату історію. Його було зведено у 1922 році буквально за 110 днів. Етапи Формули-1 ця арена почала приймати з 1950 року. Виключенням став 1980, коли Гран-Прі Італіі відбулося в Імолі. Цікаво, що дорога до автодрому пролягає через мальовничу місцевість. Як розповів наш швейцарський попутник, на цій території розташовано місцевий гольф-клуб.

Перед кваліфікаційним заїздом для медіа та партнерів організовують прогулянку зоною піт-лайну. Завдяки бренду ZYN, який є партнером Ferrari, у нас (а тепер - і у вас) є можливість побачити останні приготування команд до зіаїзду.

До речі, про ZYN - це бренд нікотинових паучів від Philip Morris. Свого часу багаторічним партнером Ferrari був бренд Marlboro. Однак в еру нікотиновмісних продуктів настав момент змін: з грудня минулого року саме ZYN став офіційним партнером Ferrari.

Pit-lane зона (фото: Данило Вереітін/Sport RBC.UA)

До речі, учасники Гран-Прі перед гонкою та після неї перебувають у моторхомі. Це великий будинок на колосах, який розташовується прямо за технічною зоною та ложею для партнерів. В масштабі виглядає як велике гоночне місто:

"Моторхом" Ferrari (фото: Данило Вереітін/Sport RBC.UA)

Зрештою, кваліфікація завершилася сенсацією з історичним присмаком: П'єр Гаслі випередив Ландо Норріса на 0,06 секунди і виграв кваліфікаційний заїзд. Ще жодного разу в історії різниця між суперниками не була такою маленькою. Але для Гаслі перше місце в кваліфікації — величезне досягнення. Воно й не дивно: історична локація надихає на звитяги.

Гонка в Монці: від розчарування Леклера до тріумфу Антонеллі

На вході до партнерської ложі отримуємо маленький радіоприймач для аудіотрансляціі. І це чудова річ, адже так можна побачити частину гонки своїми очима і водночас, не пройти повз важливої інформації. Трансляція ведеться англійською та італійською мовою.

Радіоприймач допомагає не пропустити нічого важливого (фото: Данило Вереітін/Sport RBC.UA)

Приємний сюрприз: дізнаюся, що сьогодні також є прогулянка піт-лайном. Але головний бонус – парад пілотів. Я встигаю на його початок: хлопці прямують до брендованого автобусу. Найбільше овацій отримує Льюїс Хемілтон. Здається, йому це навіть подобається.

Від технічних співробітників арени дізнаємося, що зустріти гонщиків можна вже після кола пошани. Займаємо позицію, чекаємо. Дядьки в помаранчевих жилетах в якийсь момент відганяють натовп назад і вішають обмежувальні канати. Це вірна ознака того, що наближаються великі зірки.

Зрештою, гонщики пробігли повз аудиторію на звичній для себе швидкості. Хоча Антонеллі привітався із кількома вболівальниками, немов хокеїст, який щойно відзначився шайбою - кулаком і з посмішкою. Ці рядки приємно писати, адже серед тих, кому пощасливилося привітати італійця був і я сам. "От буде весело, якщо він виграє гонку", - промовив я колегам, знаючи про штраф Антонеллі за заміну двигуна і старт з 19-ї позиції…

Перед самою гонкою організатори влаштували справжній перфоманс, який увібрав в себе авіашоу та виступ Лаури Пазіні. Вийшло дуже яскраво.

Місцеві вболівальники розриваються між бажанням підтримати "Феррарі" і власне, самого Антонеллі. Нехай він виступає за "Мерседес", але ж він свій. А в Італії своїх люблять.

Остаточно симпатії серед присутніх вболівальників схилилися на бік Кімі, коли Шарль Леклер вилетів з траси на початку гонки. Антонеллі поступово набирав оберти і в середині перегонів стало зрозуміло, що боротьбу за перемогу поведуть між собою два пілоти "Мерседеса": Кімі Антонеллі і Джордж Раселл. Зрештою, Антонеллі і виграв цей етап, показавши час 1:51:15.

А минулорічний рекордсмен Ферстаппен, до речі, фінішував лише третім.

Гран-Прі Італії певною мірою відображає італійський менталітет. Тут теж багато контрастних емоцій, пристрасті та любові до своєї країни. І навіть символічно, що саме італієць переміг у цій гонці, адже із такою шаленою енергією 120 тисяч вболівальників на автодромі у Монці бути і не могло.

Навіть після завершення гонки у місті зустрічалися люди у червоних футболках та кепках з логотипом "Феррарі". Для місцевих це більше ніж команда, це частина субкультури. І нехай цього разу домашній етап не став успішним, але свято королівських автоперегонів точно вдалося.