Три медали и финиш в топ-5: громкий успех Украины на ЧМ по борьбе

Феерический финал и триумф Приходько

Украинская команда под руководством тренерского дуэта Сергея Рутенко и Бутхузи Карая продемонстрировала высокий уровень подготовки в столице Азербайджана.

Главным героем турнира в составе "сине-желтых" стал Тимофей Приходько , выступавший в весовой категории до 110 кг. Пройдя сетку турнира, украинский тяжеловес уверенно одолел своих соперников и завоевал титул чемпиона мира.

Наши триумфаторы (фото: Федерация греко-римской борьбы Украины)

Два "серебра" в копилку

Еще двое украинских борцов остановились в шаге от наивысшей ступеньки пьедестала, завоевав серебряные награды мирового первенства:

Ибрагим Насибов – занял 2-е место в весовой категории до 65 кг;

Глеб Евсеев – получил вице-чемпионский титул в категории до 92 кг.

Благодаря полученным медалям сборная Украины замкнула топ-5 общекомандного зачета турнира.