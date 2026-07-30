Три медалі та фініш у топ-5: гучний успіх України на ЧС з боротьби

Феєричний фінал та тріумф Приходька

Українська команда під керівництвом тренерського дуету Сергія Рутенка та Бутхузі Карая продемонструвала високий рівень підготовки у столиці Азербайджану.

Головним героєм турніру у складі "синьо-жовтих" став Тимофій Приходько, який виступав у ваговій категорії до 110 кг. Пройшовши сітку турніру, український важковаговик упевнено здолав своїх суперників і здобув титул чемпіона світу.

Наші тріумфатори (фото: Федерація греко-римської боротьби України)

Два "срібла" у скарбничку

Ще двоє українських борців зупинилися за крок від найвищої сходинки п'єдесталу, виборовши срібні нагороди світової першості:

Ібрагім Насібов – посів 2-ге місце у ваговій категорії до 65 кг;

Гліб Євсєєв – здобув віце-чемпіонський титул у категорії до 92 кг.

Завдяки здобутим медалям збірна України замкнула топ-5 загальнокомандного заліку турніру.