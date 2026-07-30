Три медалі та фініш у топ-5: гучний успіх України на ЧС з боротьби
Юнацька збірна України з греко-римської боротьби (U-17) завершила виступи на чемпіонаті світу, який проходив у Баку. Наші спортсмени вибороли три нагороди та увійшли до п'ятірки найсильніших команд планети.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу національної федерації.
Феєричний фінал та тріумф Приходька
Українська команда під керівництвом тренерського дуету Сергія Рутенка та Бутхузі Карая продемонструвала високий рівень підготовки у столиці Азербайджану.
Головним героєм турніру у складі "синьо-жовтих" став Тимофій Приходько, який виступав у ваговій категорії до 110 кг. Пройшовши сітку турніру, український важковаговик упевнено здолав своїх суперників і здобув титул чемпіона світу.
Наші тріумфатори (фото: Федерація греко-римської боротьби України)
Два "срібла" у скарбничку
Ще двоє українських борців зупинилися за крок від найвищої сходинки п'єдесталу, виборовши срібні нагороди світової першості:
Ібрагім Насібов – посів 2-ге місце у ваговій категорії до 65 кг;
Гліб Євсєєв – здобув віце-чемпіонський титул у категорії до 92 кг.
Завдяки здобутим медалям збірна України замкнула топ-5 загальнокомандного заліку турніру.
Раніше ми розповіли, як українець виграв Кубок Імператора з сумо.