"Сокол" и "Кременчуг" разгромили соперников и разыграют Кубок Украины по хоккею
В пятницу, 18 сентября, определились оба участника решающего матча за Кубок Украины по хоккею-2026 имени Анатолия Хорозова. В финальном противостоянии за трофей сразятся киевский "Сокол" и "Кременчуг".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты турнира.
Разгромы от "Сокола"
Первым финалистом турнира стал киевский "Сокол". Столичный коллектив без особых проблем во второй раз одолел "Богуславских шершней" со счетом 7:2.
Судьбу поединка киевляне решили еще в первом периоде, забросив три безответных шайбы. В дальнейшем "Сокол" лишь укреплял преимущество, позволив сопернику ответить только двумя шайбами престижа.
Напомним, что в первом матче соперников "Сокол" имел еще большее преимущество – 10:1
Перестрелка "Кременчуга" и "Одещины"
Вторую путевку в финал завоевал "Кременчук", который в сверхрезультативном поединке разобрался с "Одещиной" (7:4).
Настоящим украшением матча стал второй период, в котором команды на двоих забросили восемь шайб. "Одещина" дважды сокращала отставание до минимума, однако "Кременчук" благодаря удачной игре в большинстве и ударной концовке снял все вопросы относительно победителя.
В этой группе играли три команды. Помимо "Одещины", "Кременчук" также одолел херсонский "Днепр" (9:2). А поединок "Одещина" – "Днепр" завершился со счетом 5:4 в пользу хоккеистов Одещины.
Когда и где состоится финал
Решающее сражение за Кубок Украины между "Соколом" и "Кременчугом" состоится уже в субботу, 19 сентября на кременчугской арене "Айсберг". Начало встречи – в 12:00.
Кубок Украины: что известно о турнире
Кубок Украины по хоккею – второй по значимости национальный турнир среди хоккейных клубов страны. С 2022 года соревнования официально носят имя Анатолия Хорозова – первого президента Федерации хоккея Украины и единственного украинца, включенного в Зал славы IIHF (его портрет изображен на 30-килограммовой чаше трофея).
Впервые турнир прошел в марте 2007 года с участием 6 команд. Первым обладателем трофея стал киевский "Сокол", который в финале обыграл броварский "Беркут" (7:3).
Второй розыгрыш Кубка состоялся только 14 лет спустя – в январе 2022 года. Победителем снова стал "Сокол", который в финальной игре одолел ХК "Кременчуг" (4:1).
Все финалы Кубка Украины:
- 2007. "Сокол" (Киев) – "Беркут" (Бровары) – 7:3
- 2022. "Сокол" (Киев) – "Кременчуг" – 4:1
- 2023. "Кременчуг" – "Сокол" (Киев) – 4:3
- 2024. "Шторм" (Одесса) – "Тризуб" (Киев) – 6:0
- 2025. "Кременчуг" – "Сокол" (Киев) – 6:0
Сейчас самыми титулованными клубами турнира являются "Сокол" и "Кременчуг", которые добывали Кубок по 2 раза. Теперь один из соперников станет трехкратным обладателем трофея.
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