"Сокол" и "Кременчуг" разгромили соперников и разыграют Кубок Украины по хоккею

Разгромы от "Сокола"

Первым финалистом турнира стал киевский "Сокол". Столичный коллектив без особых проблем во второй раз одолел "Богуславских шершней" со счетом 7:2.

Судьбу поединка киевляне решили еще в первом периоде, забросив три безответных шайбы. В дальнейшем "Сокол" лишь укреплял преимущество, позволив сопернику ответить только двумя шайбами престижа.

Напомним, что в первом матче соперников "Сокол" имел еще большее преимущество – 10:1

Перестрелка "Кременчуга" и "Одещины"

Вторую путевку в финал завоевал "Кременчук", который в сверхрезультативном поединке разобрался с "Одещиной" (7:4).

Настоящим украшением матча стал второй период, в котором команды на двоих забросили восемь шайб. "Одещина" дважды сокращала отставание до минимума, однако "Кременчук" благодаря удачной игре в большинстве и ударной концовке снял все вопросы относительно победителя.

В этой группе играли три команды. Помимо "Одещины", "Кременчук" также одолел херсонский "Днепр" (9:2). А поединок "Одещина" – "Днепр" завершился со счетом 5:4 в пользу хоккеистов Одещины.

Когда и где состоится финал

Решающее сражение за Кубок Украины между "Соколом" и "Кременчугом" состоится уже в субботу, 19 сентября на кременчугской арене "Айсберг". Начало встречи – в 12:00.

Кубок Украины: что известно о турнире

Кубок Украины по хоккею – второй по значимости национальный турнир среди хоккейных клубов страны. С 2022 года соревнования официально носят имя Анатолия Хорозова – первого президента Федерации хоккея Украины и единственного украинца, включенного в Зал славы IIHF (его портрет изображен на 30-килограммовой чаше трофея).

Впервые турнир прошел в марте 2007 года с участием 6 команд. Первым обладателем трофея стал киевский "Сокол", который в финале обыграл броварский "Беркут" (7:3).

Второй розыгрыш Кубка состоялся только 14 лет спустя – в январе 2022 года. Победителем снова стал "Сокол", который в финальной игре одолел ХК "Кременчуг" (4:1).

Все финалы Кубка Украины:

2007. "Сокол" (Киев) – "Беркут" (Бровары) – 7:3

2022. "Сокол" (Киев) – "Кременчуг" – 4:1

2023. "Кременчуг" – "Сокол" (Киев) – 4:3

2024. "Шторм" (Одесса) – "Тризуб" (Киев) – 6:0

2025. "Кременчуг" – "Сокол" (Киев) – 6:0

Сейчас самыми титулованными клубами турнира являются "Сокол" и "Кременчуг", которые добывали Кубок по 2 раза. Теперь один из соперников станет трехкратным обладателем трофея.