"Смерть была в нескольких секундах": чемпионка Европы попала под российский удар в Киеве

Эмоции после пережитого обстрела

Спортсменка рассказала, что находилась недалеко от одной из локаций, куда попали россияне. По ее словам, она упала в ступор уже после первого взрыва.

"Второй взрыв - и ты уже не понимаешь, что делать. Руки и ноги начинают неметь... Самое страшное - ты за одну секунду начинаешь прощаться со своей жизнью. Вспоминаешь маму. Папа. Близких. Людей, которых любишь. И одна мысль: "Неужели это все? Неужели сейчас я могу просто погибнуть? А потом ты слышишь еще один взрыв и понимаешь, что это не страшный сон, - написала Оноприенко.

Напоминание о войне

Спортсменка подчеркнула, что россияне являются террористами, которые сознательно несут смерть в Украине.

"Я не хочу подбирать "правильных" слов для тех, кто ежедневно запускает по нашим городам ракеты и дроны. Для меня это террористы. Люди, которые сознательно несут смерть, страх и разрушение в Украине. Я ненавижу эту войну. Ненавижу то, что из-за России украинцы вынуждены жить с постоянным страхом за свою жизнь. просто жить", - подчеркнула Виктория Оноприенко.

Последствия атаки на столицу

По состоянию на 15:00 23 сентября в результате очередного российского удара по Киеву известно о двух погибших и 25 раненых.

Также известно о попадании по АЗС в нескольких районах столицы.