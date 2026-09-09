Сын легендарного чемпиона Формулы-1 пошел по стопам отца: его выбрала академия "Ред Булл"

Детали сделки и реакция легендарного отца

Молодой гонщик официально начнет полноценное сотрудничество с австрийским грандом с 2027 года. В команде его считают одним из самых талантливых картингистов своего поколения и планируют планомерно готовить к взрослым гонкам.

Бывший пилот "Феррари" Кими Райкконен отметил, что семья чрезвычайно впечатлена предложением. По его словам, руководство "Ред Булл" предложило исчерпывающую программу для раскрытия потенциала его сына в соответствующей среде без лишнего давления.

Робин Райкконен начнет полноценное сотрудничество с австрийским грандом с 2027 года (фото: formula1.com)

Традиции и звездные выпускники академии

Руководитель команды "Ред Булл" Лоран Мекис отметил не только быстроту и гоночный инстинкт Робина, но и его спокойствие, зрелость и сосредоточенность на результате. В команде отмечают, что обеспечат юного пилота всеми ресурсами для постепенного развития.

Юниорская программа "Ред Булл" считается одной из наиболее успешных в современной Формуле-1. Среди ее самых известных выпускников – многократные чемпионы мира Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен, а также Карлос Сайнс.