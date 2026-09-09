Син легендарного чемпіона Формули-1 пішов стопами батька: його обрала академія "Ред Булл"

Деталі угоди та реакція легендарного батька

Молодий гонщик офіційно розпочне повноцінну співпрацю з австрійським грандом з 2027 року. У команді його вважають одним із найталановитіших картингістів свого покоління та планують планомірно готувати до дорослих перегонів.

Колишній пілот "Феррарі" Кімі Райкконен зазначив, що родина надзвичайно вражена пропозицією. За його словами, керівництво "Ред Булл" запропонувало вичерпну програму для розкриття потенціалу його сина у відповідному середовищі без зайвого тиску.

Робін Райкконен розпочне повноцінну співпрацю з австрійським грандом з 2027 року (фото: formula1.com)

Традиції та зіркові випускники академії

Керівник команди "Ред Булл" Лоран Мекіс відзначив не лише швидкість і гоночний інстинкт Робіна, а й його спокій, зрілість та зосередженість на результаті. У команді наголошують, що забезпечать юного пілота всіма ресурсами для поступового розвитку.

Юніорська програма "Ред Булл" вважається однією з найуспішніших у сучасній Формулі-1. Серед її найвідоміших випускників – багаторазові чемпіони світу Себастьян Феттель та Макс Ферстаппен, а також Карлос Сайнс.