Шесть чемпионов: сборная Украины по греко-римской борьбе торжествовала на турнире в Литве
Сборная Украины по греко-римской борьбе успешно выступила на международном турнире в Литве. Наши спортсмены показали впечатляющий результат, завоевав девять медалей разного сорта.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерация греко-римской борьбы Украины в Instagram.
Доминирование на литовском ковре
Украинские борцы уверенно контролировали ход соревнований в большинстве весовых категорий. Главным достижением сборной стали шесть золотых медалей, которые добыли в борьбе как опытные лидеры команды, так и амбициозные молодые спортсмены.
В частности, высшую ступень пьедестала почета заняли призер Олимпийских игр Парвиз Насибов, а также титулованные Ярослав Фильчаков и Александр Грушин.
Все призеры соревнований в составе сборной Украины
Золотые медали:
- Корюн Саградян – весовая категория до 55 кг;
- Владислав Кузько – весовая категория до 60 кг;
- Александр Грушин – весовая категория до 67 кг;
- Парвиз Насибов – весовая категория до 72 кг;
- Ирфан Мирзоев – весовая категория до 77 кг;
- Ярослав Фильчаков – весовая категория до 87 кг.
Бронзовые медали:
- Евгений Поковба – весовая категория до 60 кг;
- Дмитрий Васильев – весовая категория до 72 кг;
- Андрей Кулик – весовая категория до 77 кг.
Ранее мы сообщали, что сборная Украины по сумо выиграла этап Кубка Европы в Польше.