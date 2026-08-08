rbc.ua
Футбол Баскетбол Теннис Бокс Другое
Главная Другое Шесть чемпионов: сборная Украины по греко-римской борьбе торжествовала на турнире в Литве
Другое 08 августа 2026, 15:41

Шесть чемпионов: сборная Украины по греко-римской борьбе торжествовала на турнире в Литве

Украинские борцы завоевали шесть золотых и три бронзовые медали
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинцы шесть раз добывали золотые медали (Фото: ukr_wrestling, Instagram)
Поделиться:

Сборная Украины по греко-римской борьбе успешно выступила на международном турнире в Литве. Наши спортсмены показали впечатляющий результат, завоевав девять медалей разного сорта.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерация греко-римской борьбы Украины в Instagram.

Доминирование на литовском ковре

Украинские борцы уверенно контролировали ход соревнований в большинстве весовых категорий. Главным достижением сборной стали шесть золотых медалей, которые добыли в борьбе как опытные лидеры команды, так и амбициозные молодые спортсмены.

В частности, высшую ступень пьедестала почета заняли призер Олимпийских игр Парвиз Насибов, а также титулованные Ярослав Фильчаков и Александр Грушин.

Все призеры соревнований в составе сборной Украины

Золотые медали:

  • Корюн Саградян – весовая категория до 55 кг;
  • Владислав Кузько – весовая категория до 60 кг;
  • Александр Грушин – весовая категория до 67 кг;
  • Парвиз Насибов – весовая категория до 72 кг;
  • Ирфан Мирзоев – весовая категория до 77 кг;
  • Ярослав Фильчаков – весовая категория до 87 кг.

Бронзовые медали:

  • Евгений Поковба – весовая категория до 60 кг;
  • Дмитрий Васильев – весовая категория до 72 кг;
  • Андрей Кулик – весовая категория до 77 кг.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины по сумо выиграла этап Кубка Европы в Польше.

Сборная Украины