Шесть чемпионов: сборная Украины по греко-римской борьбе торжествовала на турнире в Литве

Доминирование на литовском ковре

Украинские борцы уверенно контролировали ход соревнований в большинстве весовых категорий. Главным достижением сборной стали шесть золотых медалей, которые добыли в борьбе как опытные лидеры команды, так и амбициозные молодые спортсмены.

В частности, высшую ступень пьедестала почета заняли призер Олимпийских игр Парвиз Насибов, а также титулованные Ярослав Фильчаков и Александр Грушин.

Все призеры соревнований в составе сборной Украины

Золотые медали:

Корюн Саградян – весовая категория до 55 кг;

Владислав Кузько – весовая категория до 60 кг;

Александр Грушин – весовая категория до 67 кг;

Парвиз Насибов – весовая категория до 72 кг;

Ирфан Мирзоев – весовая категория до 77 кг;

Ярослав Фильчаков – весовая категория до 87 кг.

Бронзовые медали: