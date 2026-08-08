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Інше 08 серпня 2026, 15:41

Шість чемпіонів: збірна України з греко-римської боротьби тріумфувала на турнірі в Литві

Українські борці загалом вибороли шість золотих та три бронзові медалі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Українці шість разів здобували золоті медалі (Фото: ukr_wrestling, Instagram)
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Збірна України з греко-римської боротьби успішно виступила на міжнародному турнірі в Литві. Наші спортсмени показали вражаючий результат, виборовши дев'ять медалей різного ґатунку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерація греко=римської боротьби України в Instagram.

Домінування на литовському килимі

Українські борці впевнено контролювали хід змагань у більшості вагових категорій. Головним здобутком збірної стали шість золотих медалей, які вибороли як досвідчені лідери команди, так і амбітні молоді спортсмени.

Зокрема, найвищу сходинку п'єдесталу пошани посіли призер Олімпійських ігор Парвіз Насібов, а також титуловані Ярослав Фільчаков та Олександр Грушин.

Усі призери змагань у складі збірної України

Золоті медалі:

  • Корюн Саградян - вагова категорія до 55 кг;
  • Владислав Кузько - вагова категорія до 60 кг;
  • Олександр Грушин - вагова категорія до 67 кг;
  • Парвіз Насібов - вагова категорія до 72 кг;
  • Ірфан Мірзоєв - вагова категорія до 77 кг;
  • Ярослав Фільчаков - вагова категорія до 87 кг.

Бронзові медалі:

  • Євген Поковба - вагова категорія до 60 кг;
  • Дмитро Васильєв - вагова категорія до 72 кг;
  • Андрій Кулик- вагова категорія до 77 кг.

Раніше ми повідомляли, що збірна України з сумо виграла етап Кубка Європи в Польщі.

Збірна України