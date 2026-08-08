Шість чемпіонів: збірна України з греко-римської боротьби тріумфувала на турнірі в Литві
Збірна України з греко-римської боротьби успішно виступила на міжнародному турнірі в Литві. Наші спортсмени показали вражаючий результат, виборовши дев'ять медалей різного ґатунку.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерація греко=римської боротьби України в Instagram.
Домінування на литовському килимі
Українські борці впевнено контролювали хід змагань у більшості вагових категорій. Головним здобутком збірної стали шість золотих медалей, які вибороли як досвідчені лідери команди, так і амбітні молоді спортсмени.
Зокрема, найвищу сходинку п'єдесталу пошани посіли призер Олімпійських ігор Парвіз Насібов, а також титуловані Ярослав Фільчаков та Олександр Грушин.
Усі призери змагань у складі збірної України
Золоті медалі:
- Корюн Саградян - вагова категорія до 55 кг;
- Владислав Кузько - вагова категорія до 60 кг;
- Олександр Грушин - вагова категорія до 67 кг;
- Парвіз Насібов - вагова категорія до 72 кг;
- Ірфан Мірзоєв - вагова категорія до 77 кг;
- Ярослав Фільчаков - вагова категорія до 87 кг.
Бронзові медалі:
- Євген Поковба - вагова категорія до 60 кг;
- Дмитро Васильєв - вагова категорія до 72 кг;
- Андрій Кулик- вагова категорія до 77 кг.
Раніше ми повідомляли, що збірна України з сумо виграла етап Кубка Європи в Польщі.