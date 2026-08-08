Шість чемпіонів: збірна України з греко-римської боротьби тріумфувала на турнірі в Литві

Домінування на литовському килимі

Українські борці впевнено контролювали хід змагань у більшості вагових категорій. Головним здобутком збірної стали шість золотих медалей, які вибороли як досвідчені лідери команди, так і амбітні молоді спортсмени.

Зокрема, найвищу сходинку п'єдесталу пошани посіли призер Олімпійських ігор Парвіз Насібов, а також титуловані Ярослав Фільчаков та Олександр Грушин.

Усі призери змагань у складі збірної України

Золоті медалі:

Корюн Саградян - вагова категорія до 55 кг;

Владислав Кузько - вагова категорія до 60 кг;

Олександр Грушин - вагова категорія до 67 кг;

Парвіз Насібов - вагова категорія до 72 кг;

Ірфан Мірзоєв - вагова категорія до 77 кг;

Ярослав Фільчаков - вагова категорія до 87 кг.

Бронзові медалі: