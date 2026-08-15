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Другое 15 августа 2026, 13:35

Еще один рекорд пал: Людмила Оляновская завоевала "бронзу" Евро-2026 по спортивной ходьбе

Опытная украинская легкоатлетка переписала историю на полумарафонской дистанции
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Оляновская выиграла уже третью медаль на Евро (Фото: europeanathletics, Instagram)
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Украинская легкоатлетка Людмила Оляновская завоевала бронзовую награду в полумарафоне по спортивной ходьбе на чемпионате Европы-2026. Она также обновила национальный рекорд Украины.

Об итогах соревнований по спортивной ходьбе рассказывает Sport RBC.UA.

Исторический финиш и новый рекорд

33-летняя украинская спортсменка преодолела 21-километровую дистанцию с результатом 1:31:07. Этот результат стал новым национальным рекордом Украины.

В упорной борьбе за серебряную награду Оляновская уступила итальянке Александрине Михай лишь тремя секундами. Золотую медаль завоевала олимпийская чемпионка 2024 года испанка Мария Перес.

Добавим, что в топ-10 забега попала еще одна представительница Украины – Мария Сахарук, зафиксировавшая 8-е итоговое время.

Результаты полумарафона по спортивной ходьбе (женщины):

  • Мария Перес (Испания) – 1:30:06
  • Александрина Михай (Италия) – 1:31:04
  • Людмила Оляновская (Украина) – 1:31:07 ...
  • Мария Сахарук (Украина) – 1:34:28

Третий пьедестал в карьере

Для уроженки Солобковцев это третья награда континентальных первенств в профессиональной карьере. Ранее Оляновская поднималась на пьедестал почета Евро в Цюрихе-2014 (где завоевала "серебро"), а также выигрывала "бронзу" в Риме-2024.

Ранее мы сообщали, что Олег Дорощук завоевал "серебро" Евро по прыжкам в высоту.

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