Без шансов для соперников: Рассел выиграл квалификацию Гран-при Баку со значительным отрывом

Проблемы Антонелли и скорый "Ред Булл"

Джордж Расселл не упустил шансов соперникам, собрав все лучшие сектора и опередив гонщика "Феррари" почти на секунду. Третье время в Баку показал Оскар Пиастри.

При этом до последней за вторую позицию на стартовой решетке сражался гонщик "Ред Булла" - но не Макс Ферстаппен. Изак Аджар, еще перед стартом квалификаций повредивший болид, все же навязал борьбу лидерам. А вот нидерландская звезда "быков" сумела показать лишь восьмой результат.

Также стоит отметить и восток Кими Антонелли. Лидер чемпионата задел барьеры еще в первом сегменте – и в субботу будет стартовать с 16-й позиции.

Стартовые места и расписания перед гонкой

Топ-10 пилотов на Гран-при в Баку выглядит следующим образом:

Джордж Рассел ("Мерседес") – 1:42.526 Шарль Леклер ("Феррари") - +0.837 Оскар Пиастри ("Макларен") – +0.838 Изак Аджар ("Ред Булл") - +0.974 Ландо Норрис ("Макларен") – +1.146 Льюис Гамильтон ("Феррари") - +1.332 Пьер Гасли ("Альпин") – +1.521 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - +1.555 Карлос Сайнс ("Уильямс") - +2.040 Франко Колапинто ("Альпин") - +15.204

А полностью стартовая решетка выглядит так

Также следует отметить, что на стартовой решетке последними будут стартовать гонщики "Астон Мартин". И Фернандо Алонсо, и Лэнс Стролл получили новые элементы силовой установки, что отбросило их обратно. В то время как пилоты "Кадиллака" Серхио Перес и Вальттери Боттас будут стартовать 19-м и 20-м соответственно.