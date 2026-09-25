Без шансов для соперников: Рассел выиграл квалификацию Гран-при Баку со значительным отрывом
Гонщик "Мерседес" Джордж Расселл взял поул в квалификации Гран-при Азербайджана. Англичанин опередил Шарля Леклера, также стартующего с первого ряда.
О ходе и результате квалификации сообщает Sport RBC.UA.
Проблемы Антонелли и скорый "Ред Булл"
Джордж Расселл не упустил шансов соперникам, собрав все лучшие сектора и опередив гонщика "Феррари" почти на секунду. Третье время в Баку показал Оскар Пиастри.
При этом до последней за вторую позицию на стартовой решетке сражался гонщик "Ред Булла" - но не Макс Ферстаппен. Изак Аджар, еще перед стартом квалификаций повредивший болид, все же навязал борьбу лидерам. А вот нидерландская звезда "быков" сумела показать лишь восьмой результат.
Также стоит отметить и восток Кими Антонелли. Лидер чемпионата задел барьеры еще в первом сегменте – и в субботу будет стартовать с 16-й позиции.
Стартовые места и расписания перед гонкой
Топ-10 пилотов на Гран-при в Баку выглядит следующим образом:
- Джордж Рассел ("Мерседес") – 1:42.526
- Шарль Леклер ("Феррари") - +0.837
- Оскар Пиастри ("Макларен") – +0.838
- Изак Аджар ("Ред Булл") - +0.974
- Ландо Норрис ("Макларен") – +1.146
- Льюис Гамильтон ("Феррари") - +1.332
- Пьер Гасли ("Альпин") – +1.521
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - +1.555
- Карлос Сайнс ("Уильямс") - +2.040
- Франко Колапинто ("Альпин") - +15.204
Также следует отметить, что на стартовой решетке последними будут стартовать гонщики "Астон Мартин". И Фернандо Алонсо, и Лэнс Стролл получили новые элементы силовой установки, что отбросило их обратно. В то время как пилоты "Кадиллака" Серхио Перес и Вальттери Боттас будут стартовать 19-м и 20-м соответственно.
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