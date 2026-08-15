Без шансов для соперников: пловец Шеремет с лучшим временем вышел в полуфинал Евро-2026

Результаты квалификационного заплыва

Украинская сборная продемонстрировала мощный результат на 50-метровой дистанции. Никита Шеремет вообще показал лучшее время среди всех участников отбора – 21.56 секунды.

Владислав Бухов с результатом в 21.87 секунды обеспечил себе 10-й результат. Еще один украинец, Илья Линник, с показателем 22.56 секунды занял 44 место и остановился на стадии отбора.

Таким образом, сразу двое украинцев продолжат борьбу за награды на кратчайшей дистанции бассейна.

Когда и где смотреть полуфиналы

Решающие заплывы за выход в финал пройдут уже в субботу, 15 августа. Старт соревнований запланирован на 19:54 по киевскому времени;

Трансляцию заплывов вживую можно будет посмотреть на телеканале Общественное Спорт и региональных телеканалах Общественного.