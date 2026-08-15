Без шансов для соперников: пловец Шеремет с лучшим временем вышел в полуфинал Евро-2026
Украинские пловцы Никита Шеремет и Владислав Бухов успешно преодолели квалификационный барьер и пробились в полуфинал Чемпионата Европы-2026 по водным видам спорта на дистанции 50 метров вольным стилем.
О результатах квалификационного заплыва с участием наших спортсменов рассказывает Sport RBC.UA.
Результаты квалификационного заплыва
Украинская сборная продемонстрировала мощный результат на 50-метровой дистанции. Никита Шеремет вообще показал лучшее время среди всех участников отбора – 21.56 секунды.
Владислав Бухов с результатом в 21.87 секунды обеспечил себе 10-й результат. Еще один украинец, Илья Линник, с показателем 22.56 секунды занял 44 место и остановился на стадии отбора.
Таким образом, сразу двое украинцев продолжат борьбу за награды на кратчайшей дистанции бассейна.
Когда и где смотреть полуфиналы
Решающие заплывы за выход в финал пройдут уже в субботу, 15 августа. Старт соревнований запланирован на 19:54 по киевскому времени;
Трансляцию заплывов вживую можно будет посмотреть на телеканале Общественное Спорт и региональных телеканалах Общественного.
Ранее мы сообщали, что два других украинских пловца, Владимир Лисовец и Степан Бабенко, доплыли до финала Евро-2026.