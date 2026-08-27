Без шансов с фаворитками: Украина вылетела из женского Евро-2026 по волейболу

Чемпионат Европы-2026. Женщины, групповой этап, 5-й тур

Украина - Сербия - 0:3 (21:25, 22:25, 21:25)

Класс превзошел самоотдачу

Несмотря на неприятный результат матча, сборная Украины демонстрировала самоотдачу и моментами даже навязывала борьбу соперницам. Впрочем, по-настоящему бросить вызов сборной Сербии украинки смогли только в третьем сете.

В какой-то момент "сине-желтые" даже вели в счете 8:2. Но наконец сербки не только сократили отставание, но и уверенно довели дело до победы.

Вылет с Евро

Сборная Украины после неудачного старта на турнире нуждалась только в победе в этом матче и поражении сборной Болгарии против Чехии. Лишь при таких условиях "сине-желтые" могли сохранить за собой четвертое место в группе B, позволяющее попасть в плей-офф.

В итоге наша сборная завершила выступления еще на групповом этапе. В активе команды Якуба Глушака только одна победа в пяти матчах – против абсолютных аутсайдерок группы, сборной Австрии.