Без шансів із фаворитками: Україна вилетіла з жіночого Євро-2026 з волейболу

Чемпіонат Європи-2026. Жінки, груповий етап, 5-й тур

Україна - Сербія - 0:3 (21:25, 22:25, 21:25)

Клас перевершив самовіддачу

Попри неприємний результат матчу, збірна України демонструвала самовіддачу та моментами навіть нав'язувала боротьбу суперницям. Втім, по справжньому кинути виклик збірній Сербії українки змогли лише в третьому сеті.

В якийсь момент "синьо-жовті" навіть вели в рахунку 8:2. Але зрештою сербки не лише скоротили відставання, але й впевнено довели справу до перемоги.

Виліт з Євро

Збірна України після невдалого старту на турнірі потребувала лише перемоги в цьому матчі та поразки збірної Болгарії проти Чехії. Лише за таких умов "синьо-жовті" могли зберегти за собою четверте місце в групі B, яке дозволяло потрапити в плей-офф.

В підсумку, наша збірна завершила виступи ще на груповому етапі. В активі команди Якуба Глушака лише одна перемога в п'яти матчах - проти абсолютних аутсайдерок групи, збірної Австрії.