Растянутый старт: стал известен календарь 1 тура чемпионата Украины по хоккею

Календарь стартовых поединков

Новый хоккейный сезон в Украине открывается яркой афишей - в субботу, 26 сентября, в одесском Дворце спорта сыграют "Одесчина" и "Днепр".

Продолжится первый тур в воскресенье, 27 сентября - состоится первый домашний матч взрослой команды дебютантов "Шершнив". Они сыграют в Богуславе против действующих вицечемпионов – "Кременчуга".

Ну а уже в среду, 1 октября, начнет защиту чемпионства киевский "Сокол". Действующие чемпионы и обладатели Кубка отправятся на выезд в Кременчуг.

Где смотреть трансляции

Все поединки старта чемпионата Украины в прямом эфире покажут YouTube канал ФХУ и платформа "Киевстар.ТВ".