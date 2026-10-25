России отдали чемпионат мира: международная федерация приняла скандальное решение

Москва примет чемпионат мира

Исполнительный комитет IWF принял решение провести взрослый чемпионат мира 2030 года в Москве. Это первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину случай, когда международная федерация по олимпийскому виду спорта доверила РФ проведение взрослого мирового первенства.

В целом исполком IWF определил хозяев четырех чемпионатов мира на период 2028–2030 годов. В 2028 году Приштина (Косово) примет молодежное первенство, Каракас (Венесуэла) — юниорское, а в 2029 году взрослый ЧМ состоится в индийском Ахмедабаде. Завершающим в этой серии станет турнир в Москве в 2030 году, точные даты которого объявят позже.

Генеральный секретарь организации Хосе Киньонес публично похвалил все полученные заявки и выразил уверенность в "большом успехе" будущих соревнований. Москва примет взрослый ЧМ по тяжелой атлетике в четвертый раз в истории — предыдущие турниры проходили там еще во времена СССР, в 1975, 1980 и 1983 годах.

Последовательное снятие санкций с РФ

Назначение мирового первенства в РФ стало логичным продолжением скандальной политики IWF по возвращению россиян и белорусов в международный спорт.

В июне 2026 года федерация полностью сняла ограничения с представителей этих стран и разрешила им выступать с национальной символикой, флагом и гимном.

Позже, в июле 2026 года, Международный олимпийский комитет (МОК) обновил рекомендации, оставив вопрос проведения турниров на территории РФ на усмотрение соответствующих международных спортивных федераций, чем IWF сразу воспользовалась.