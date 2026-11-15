Россиянки сложили шпаги: сборная Украины заставила соперниц капитулировать на Кубке мира (видео)

Путь украинок на пьедестал

На пути к медальному поединку сборная Украины уверенно преодолела первые два раунда плей-офф. Сначала украинки победили команду Польши (45:36), а в четвертьфинале с аналогичным счетом одолели Южную Корею (45:36).

В полуфинале "сине-желтые" уступили сборной Венгрии (33:41), после чего продолжили борьбу в утешительном финале за третье место.

Решающий бой и значение победы

Решающий поединок против представительниц РФ завершился раньше отведенного времени. Перед заключительной схваткой сборная Украины имела преимущество в два укола, а Анна Максименко вышла на дорожку против Айзанат Муртазаевой.

Украинская шпажистка, которая накануне также победила россиянку в личных соревнованиях, сумела увеличить отрыв до семи уколов. При счете 39:32 соперницы сложили шпаги, не дожидаясь окончания основного времени.

Таким образом, женская сборная Украины завоевала бронзовые медали этапа Кубка мира. В составе украинской команды на турнире выступили Анна Максименко, Инна Бровко, Влада Харькова и Яна Шемякина.

Для женской сборной Украины по шпаге эта медаль стала первой командной наградой на этапах Кубка мира за последние два сезона. В последний раз украинки поднимались на пьедестал в канадском Ванкувере: в 2023 году они получили "бронзу", а в 2024-м – серебряные награды.