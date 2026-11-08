Россияне ударили по спортивному символу Каменского: страшные последствия атаки (фото)

Сгорели залы и оборудование

В результате российской атаки значительные повреждения получил один из корпусов спортивного комплекса "Прометей". После попадания в крышу здания возник пожар, который уничтожил помещения и имущество спортивных секций.

По сообщению городского головы Каменского Андрея Белоусова, сейчас специалисты оценивают масштабы разрушений. После этого корпус временно законсервируют до принятия решения о его дальнейшей судьбе.

Особенно пострадала секция художественной гимнастики. По словам тренера-преподавателя Натальи Козерчук, огонь уничтожил ковры и практически весь спортивный инвентарь.

"Крыши нет, зала нет. В секции художественной гимнастики сгорели ковры, также все наше оборудование – мячи, булавы, купальники, даже магнитофон. Ничего нет. Я в этом зале выросла, сама тренировалась с семи лет", – рассказала она в комментарии "Суспільному".

Также взрывной волной выбило окна в соседнем корпусе, где расположен еще один спортивный зал. Повреждения временно закроют пленкой, а позднее восстановят остекление.

Детей, посещавших секции, и сотрудников комплекса переведут в другие помещения, чтобы они могли продолжить тренировки и работу.

Чем известен спорткомплекс "Прометей"

Спортивный комплекс имеет особое значение для местного спорта. В частности, с 2018 по 2021 год здесь проводил домашние матчи баскетбольный клуб "Прометей".

В сезоне-2020/21 команда стала чемпионом Украины, а также представляла страну в Еврокубке.