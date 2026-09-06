Ринг посреди Днепра, ветераны и золотой АК-47: самые яркие моменты турнира M13 FIGHTS (фото)
В Киеве состоялся шестой турнир ветеранской лиги кулачных боев M13 FIGHTS . На этот раз соревнования устроили под открытым небом в самом сердце столицы – на барже, пришвартованной к речному вокзалу на Днепре.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Для бойцов на барже обустроили ринг и подиум, а самих участников доставляли на локацию на лодках. Программа турнира охватывала десять зрелищных поединков.
Открывали состязание бойцы в настоящих рыцарских доспехах, после чего зрители увидели серию поединков в разных дисциплинах. Большинство боев завершилось досрочно уже в первом раунде.
В Киеве прошли зрелищные соревнования военных (фото: MEMORIA MMC)
Центральным событием вечера стало титульное сражение в весовой категории до 77 кг. За чемпионский титул сошлись боец 1-го корпуса НГУ "Азов" Владислав "Лавруха" Лавриненко и представитель спецподразделения "Тритон" ГУР МО Украины Владислав Кравчук.
Соперники представляли разные спортивные школы: Лавриненко имеет базу ММА, тогда как Кравчук является чемпионом Украины по кикбоксингу. Так что поединок стал противостоянием универсальности и техники.
Бой длился все три раунда. В третьем соперник Лавриненко получил нокдаун и отказался продолжать поединок.
В Киеве прошел турнир M13 FIGHTS (фото: MEMORIA MMC)
Таким образом "Лавруха" в очередной раз защитил титул и завоевал главный трофей турнира - золотой автомат АК-47.
Свою победу боец посвятил находящимся в российском плену побратимам.
"Я буду бороться, пока последний побратим не выйдет из российского плена", – сказал Лавриненко после победы.
В Киеве прошел турнир M13 FIGHTS (фото: MEMORIA MMC)
Ранее мы рассказали, как украинская звезда UFC устроила яркую рубку на турнире в Париже.