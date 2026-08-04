Рекорд сезона перед Евро: барьеристка Ткачук завоевала "бронзу" на турнире в Бельгии

"Бронза" в Бельгии и лучшее время года

На турнире в Ордегеме Ткачук преодолела дистанцию 400 метров с барьерами за 55,23 секунды, заняв итоговое третье место. Победу одержала бельгийка Полин Кокюйт (53,90 сек), а второй финишировала немка Айлен Демес (54,67 сек).

Для Виктории это самый лучший показатель в текущем году. Она превзошла свой предыдущий рекорд сезона (55,42 сек), установив его в мае на турнире в итальянской Савоне.

Топ-результаты Ткачук на 400 м ж/б в 2026 году:

55,23 сек - Ордегем, Бельгия (1 августа)

55,42 сек - Савона, Италия (20 мая)

55,44 сек – Варшава, Польша (7 июня)

Кроме того, Виктории принадлежит и самый лучший результат сезона среди украинок на гладкой 400-метровке (52,48 сек), показанный в нидерландском Хенгело.

Возвращение после тяжелой травмы

Сезон-2026 стал для 31-летней спортсменки первым после продолжительной паузы. Из-за повреждений, полученных на Олимпиаде-2024 в Париже, Ткачук была вынуждена полностью пропустить весь 2025-й год.

Виктория Ткачук является серебряным призером Евро-2022 и финалисткой Олимпийских игр в Токио. Уже 10-16 августа она будет представлять Украину на чемпионате Европы по легкой атлетике в британском Бирмингеме. Личный рекорд украинки на барьерной 400-метровке составляет 53,76 секунды.