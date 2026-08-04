Рекорд сезону перед Євро: бар'єристка Ткачук виборола "бронзу" на турнірі в Бельгії

"Бронза" у Бельгії та найкращий час року

На турнірі в Ордегемі Ткачук подолала дистанцію 400 метрів з бар'єрами за 55,23 секунди, посівши підсумкове третє місце. Перемогу здобула бельгійка Полін Кокюйт (53,90 сек), а другою фінішувала німкеня Айлен Демес (54,67 сек).

Для Вікторії це найкращий показник у поточному році. Вона перевершила свій попередній рекорд сезону (55,42 сек), встановивши його у травні на турнірі в італійській Савоні.

Топ-результати Ткачук на 400 м з/б у 2026 році:

55,23 сек - Ордегем, Бельгія (1 серпня)

55,42 сек - Савона, Італія (20 травня)

55,44 сек - Варшава, Польща (7 червня)

Крім того, Вікторії належить і найкращий результат сезону серед українок на гладкій 400-метрівці (52,48 сек), показаний у нідерландському Хенгело.

Повернення після важкої травми

Сезон-2026 став для 31-річної спортсменки першим після тривалої паузи. Через ушкодження, отримане на Олімпіаді-2024 у Парижі, Ткачук була змушена повністю пропустити весь 2025-й рік.

Вікторія Ткачук є срібною призеркою Євро-2022 та фіналісткою Олімпійських ігор у Токіо. Уже 10-16 серпня вона представлятиме Україну на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в британському Бірмінгемі. Особистий рекорд українки на барьєрній 400-метрівці становить 53,76 секунди.