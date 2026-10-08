Пропустил половину сезона: ведущий велогонщик Украины отбыл дисквалификацию

Возвращение после дисквалификации

Царенко пропустил значительную часть сезона-2026 из-за 12-месячной санкции, наложенной за нарушение антидопинговых правил. Наказание завершилось в конце июня, поэтому украинский велогонщик снова получил право участвовать в официальных стартах.

Ранее причины его продолжительного отсутствия оставались неизвестными. Генеральный менеджер команды Solution Tech Nippo Rali Серж Парсани объяснял это "бюрократическими проблемами".

Причины санкций

Как сообщила ITA, Царенко в течение года трижды не предоставил правильную информацию о своем местонахождении. Такие данные необходимы антидопинговым организациям для проведения внесоревновательных тестирований спортсменов.

Украинец признал нарушение и не обжаловал решение. Санкция предусматривала аннулирование результатов, показанных в период с 1 июля по 3 декабря 2025 года, а также непосредственное отстранение от соревнований с 4 декабря 2025 по 30 июня 2026 года.

Упущенная победа

Из-за наказания были аннулированы все результаты Царенко за определенный период.

В частности, украинец лишился победы в общем зачете "Тур Кюсю" - японской многодневной гонки, которая проходила 11-13 октября 2025 года.