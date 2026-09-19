Возвращение Верняева: Украина объявила состав на ЧМ-2026 по спортивной гимнастике

Составы сборных Украины на ЧМ-2026

В итоговые заявки мужской и женской команд вошло по 5 гимнастов:

Мужчины: Олег Верняев, Назар Чепурный, Владислав Грыко, Богдан Супрун, Никита Мельников.

Олег Верняев, Назар Чепурный, Владислав Грыко, Богдан Супрун, Никита Мельников. Женщины: Диана Лобок, Марианна Кинюк, Богдана Ковалева, Анастасия Лев, Кристина Грудецкая.

Опыт Верняева, вызов Чепурного и дебютантки

Главной новостью для мужской сборной стало возвращение олимпийского чемпиона Олега Верняева, для которого этот чемпионат мира станет первым с 2023 года.

Кроме него, в командном турнире выступит свежеиспеченный чемпион Европы-2026 в опорном прыжке Назар Чепурный. Опытный Владислав Грико уедет уже на свой 6-й чемпионат мира в карьере.

Женская сборная полностью сохранила состав из недавнего континентального первенства. При этом только у Дианы Лобок есть опыт выступлений на мировом уровне (ЧМ-2025), тогда как для остальных четырех гимнасток турнир в Роттердаме станет дебютным.