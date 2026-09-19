Возвращение Верняева: Украина объявила состав на ЧМ-2026 по спортивной гимнастике
Сборная Украины по спортивной гимнастике определилась с составами мужской и женской команд на предстоящем чемпионате мира-2026 в Роттердаме. Вызов получили звездные украинские атлеты.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).
Составы сборных Украины на ЧМ-2026
В итоговые заявки мужской и женской команд вошло по 5 гимнастов:
- Мужчины: Олег Верняев, Назар Чепурный, Владислав Грыко, Богдан Супрун, Никита Мельников.
- Женщины: Диана Лобок, Марианна Кинюк, Богдана Ковалева, Анастасия Лев, Кристина Грудецкая.
Опыт Верняева, вызов Чепурного и дебютантки
Главной новостью для мужской сборной стало возвращение олимпийского чемпиона Олега Верняева, для которого этот чемпионат мира станет первым с 2023 года.
Кроме него, в командном турнире выступит свежеиспеченный чемпион Европы-2026 в опорном прыжке Назар Чепурный. Опытный Владислав Грико уедет уже на свой 6-й чемпионат мира в карьере.
Женская сборная полностью сохранила состав из недавнего континентального первенства. При этом только у Дианы Лобок есть опыт выступлений на мировом уровне (ЧМ-2025), тогда как для остальных четырех гимнасток турнир в Роттердаме станет дебютным.
Ранее мы сообщали, что Михаил Кохан завоевал "серебро" на легкоатлетическом турнире в Польше.