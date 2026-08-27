Возвращение "Днепра" и дебютант: новый хоккейный сезон стартует с Кубка Украины

Битва за первый трофей сезона

Главной интригой турнира станет борьба за то, сможет ли один из фаворитов - ХК "Кременчуг" или киевский "Сокол" - завоевать титул. В случае, если трофей не поедет в другой город, кто-нибудь из грядней сможет стать трехкратным обладателем Кубка.

Сейчас организаторы официально подтвердили участие только двух грандов - но обещают впоследствии более подробно рассказать о каждой из команд-участниц предстоящих соревнований.

Формальный старт сезона

В Украине аттестацию для участия в чемпионате Украины прошли пять клубов - "Сокол", "Кременчуг" и "Одесщина" играли в прошлом сезоне. Херсонский "Днепр" возвращается к соревнованиям после годового перерыва, а богуславские "Шерщные" будут дебютировать во взрослом хоккее.

Скорее всего, именно эти команды будут разыгрывать между собой первый трофей сезона.