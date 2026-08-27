Повернення "Дніпра" та дебютант: новий хокейний сезон стартує з Кубка України

Битва за перший трофей сезону

Головною інтригою турніру стане боротьба за те, чи зможе один із фаворитів - ХК "Кременчук" або київський "Сокіл" - вибороти титул. В разі, якщо трофей не поїде до іншого міста, хтось з граднів зможе стати триразовим володарем Кубка .

Наразі організатори офіційно підтвердили участь лише двох грандів - але обіцяють згодом детальніше розповісти про кожну з команд-учасниць майбутніх змагань.

Формальний старт сезону

В Україні атестацію для участь в чемпіонаті України пройшли п'ять клубів - "Сокіл", "Кременчук" та "Одещина" грали минулого сезону. Натомість херсонський "Дніпро" повертається до змагань після річної перерви, а богуславські "Шерщні" дебютуватимуть в дорослому хокеї.

Найімовірніше, саме ці команди розігриватимуть між собою перший трофей сезона.