Несмотря на проблемы с болидом: Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Сингапура
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации к спринту на Гран-При Сингапуре в Формуле-1. Нидерландец второй этап подряд демонстрирует высокие результаты, опережая гонщиков из "Мерседес" и "Феррари".
Об итогах спринт-квалификации сообщает Sport RBC.UA.
Итоги квалификации
Ферстаппен опередил британца Джорджа Расселла из "Мерседес" и монегаска Шарля Леклера из "Феррари". При этом победу Макс одержал лишь в решающей попытке, но не демонстрируя лучшие результаты устраивающей первой практики.
А вот лидер общего зачета чемпионата мира, итальянец Андреа Кими Антонелли, занял только седьмое место.
Проблемы Макса с болидом
На протяжении всей пятницы нидерландец был вынужден бороться не только с другими гонщиками, но и с техническими проблемами. Перед самой спринт-квалификацией на машине возникла неисправность системы рекуперации энергии ERS.
А еще раньше, во время первой и единственной практики Гран-при Сингапура, он около половины сессии оставался без радиосвязи с командой.
Итоги спринт-квалификации и расписание этапа
В общей сложности первая десятка по итогам квалификации выглядит так:
- Макс Ферстаппен, "Ред Булл"
- Джордж Расселл, "Мерседес"
- Шарль Леклер, "Феррари"
- Оскар Пиастри, "Макларен"
- Ландо Норрис, "Макларен"
- Льюис Хэмилтон, "Феррари"
- Андреа Кими Антонелли, "Мерседес"
- Лиам Лоусон, "Рейсинг Буллс"
- Исаак Аджар, "Ред Булл"
- Пьер Гасли, "Альпин"
Спринт на Гран При Сингапура-2026 состоится в субботу, 10 октября. Начало – в 12:00 по киевскому времени.
Также 10 октября состоится квалификация к воскресной основной гонке, начало квалификации – в 16:00 по Киеву. А сама гонка начнется 11 октября в 15.00.
Ранее сообщалось, что пилот "Мерседес" Джордж Расселл получит жесткий штраф на Гран-при Сингапура.