Попри проблеми з болідом: Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту на Гран-прі Сінгапуру
Пілот команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен став переможцем кваліфікації до спринта на Гран-Прі Сінгапура в Формулі-1. Нідерландець другий етап поспіль демонструє високі результати, випереджаючи гонщиків з "Мерседес" та "Феррарі".
Про підсумки спринт-кваліфікації повідомляє Sport RBC.UA.
Підсумки кваліфікації
Ферстаппен випередив британця Джорджа Расселла з "Мерседес" та монегаска Шарля Леклера з "Феррарі". При цьому перемогу Макс здобув лише у вирішальній спробі, та не демонструючи найкращі результати владнає першої практики.
А от лідер загального заліку чемпіонату світу, італієць Андреа Кімі Антонеллі, посів лише сьоме місце.
Проблеми Макса із болідом
Впродовж всієї пʼятниці нідерландець був змушений боротись не лише з іншими гонщиками - а й з технічними проблемами. Перед самою спринт-кваліфікацією на його машині виникла несправність системи рекуперації енергії ERS.
А ще раніше, під час першої та єдиної практики Гран-прі Сінгапуру він близько половини сесії залишався без радіозв'язку з командою.
Підсумки спринт-кваліфікації та розклад етапу
Загалом перша десятка за підсумками кваліфікації виглядає так:
- Макс Ферстаппен, "Ред Булл"
- Джордж Расселл, "Мерседес"
- Шарль Леклер, "Феррарі"
- Оскар Піастрі, "Макларен"
- Ландо Норріс, "Макларен"
- Льюїс Хемілтон, "Феррарі"
- Андреа Кімі Антонеллі, "Мерседес"
- Ліам Лоусон, "Рейсінг Буллс"
- Ісак Аджар, "Ред Булл"
- П’єр Гаслі, "Альпін"
Спринт на Гран-Прі Сінгапура-2026 відбудеться в суботу, 10 жовтня. Початок - о 12:00 за київським часом.
Також 10 жовтня відбудеться кваліфікація до недільної основної гонки, початок кваліфікації - о 16:00 за Києвом. А сама гонка розпочнеться 11 жовтня о 15:00.
Раніше ми повідомляли, що пілот "Мерседес" Джордж Расселл отримає жорсткий штраф на Гран-прі Сингапуру.