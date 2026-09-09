Двойной успех в пляжном волейболе: украинцы завоевали медали на турнире в Венгрии
На турнире серии Beach Pro Tour категории Future в венгерском Будапеште украинские мастера пляжного волейбола завоевали сразу две награды разного достоинства.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на UkrSportBase.
Выход в плей-офф и дерби в полуфинале
Все три украинских мужских пары, которые стартовали на соревнованиях, уверенно преодолели начальные этапы и пробились в четвертьфинал. На этой стадии Сергей Попов и Илья Тюрин обыграли хозяев из Венгрии (2:0), а Иван и Ричард Лихацкие в напряженном матче одолели представителей Швеции (2:1). Еще один наш дуэт в составе Дмитрия Козия и Святослава Нагорного уступил соперникам из Болгарии и занял итоговое 5 место.
В полуфинале сетка соревнований свела две украинских команды. По итогам ожесточенного трехсетового противостояния победу одержали братья Лихацкие (2:1), обеспечив себе выход к главному матчу турнира.
Историческое "золото" и первая медаль дебютанта
В финальном поединке Иван и Ричард Лихацкие взяли реванш у болгарского дуэта за поражение соотечественников и одержали итоговую победу. Для них это первые золотые награды в карьере на престижной серии Beach Pro Tour.
В матче за третье место Попов и Тюрин уверенно одолели волейболистов из Австрии, завоевав бронзовые медали. Особенно значимым этот успех стал для Ильи Тюрина, ведь турнир в Венгрии был для него дебютным на международной арене.
В женской сетке соревнований Украину представляли Инна и Ирина Махно, которые остановились на стадии четвертьфинала и завершили выступления на 5-й позиции.
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