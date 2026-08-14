Двойной успех: Лисовец и Бабенко доплыли до финала Евро-2026

Результаты украинцев в полуфинале

Сразу два представителя Украины смогли попасть в восьмерку сильнейших по итогам полуфинальных заплывов. Владимир Лисовец показал 5-е время (26,84 секунды), а Степан Бабенко занял 7 место с результатом 26,91 секунды.

Для Лисовца это будет уже второй финал в карьере на взрослых Евро по водным видам спорта. В то же время Бабенко будет соревноваться за медали такого уровня впервые в карьере.

Отдельно следует отметить, что Лисовец смог обновить национальный рекорд Украины. Владимир на 0.16 секунд улучшил результат, установленный Степантом Бабенко.

Борьба за награды состоится уже в субботу, 15 августа. Начало финального заплыва намечено на 19:42 по киевскому времени.

Как выступили другие представители сборной

К сожалению, остальные украинские спортсмены не смогли преодолеть квалификационные сита на своих дистанциях и завершили выступления досрочно: