Подвійний успіх: Лісовець та Бабенко допливли до фіналу Євро-2026

Результати українців у півфіналі

Одразу двоє представників України змогли потрапити до вісімки найсильніших за підсумками півфінальних запливів. Володимир Лісовець показав 5-й час (26,84 секунди), а Степан Бабенко посів 7-ме місце з результатом 26,91 секунди.

Для Лісовця це буде вже другий фінал у кар'єрі на дорослих Євро з водних видів спорту. Натомість Бабенко змагатиметься за медалі такого рівня уперше в кар'єрі.

Окремо варто зазначити, що Лісовець зміг оновити національний рекорд України. Володимир на 0.16 секунд покращив результат, встановлений Степантом Бабенком.

Бротьба за нагороди відбудеться вже в суботу, 15 серпня. Початок фінального запливу заплановано на 19:42 за київським часом.

Як виступили інші представники збірної

На жаль, решта українських спортсменів не змогли подолати кваліфікаційні сита на своїх дистанціях та завершили виступи достроково: