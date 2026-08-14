Подвійний успіх: Лісовець та Бабенко допливли до фіналу Євро-2026
Українські плавці Володимир Лісовець та Степан Бабенко успішно подолали півфінальний бар'єр і кваліфікувалися до фіналу Євро-2026 з водних видів спорту. Обидва спортсмени виступають на дистанції 50 метрів брасом.
Про результати півфінальних запливів повідомляє Sport RBC.UA.
Результати українців у півфіналі
Одразу двоє представників України змогли потрапити до вісімки найсильніших за підсумками півфінальних запливів. Володимир Лісовець показав 5-й час (26,84 секунди), а Степан Бабенко посів 7-ме місце з результатом 26,91 секунди.
Для Лісовця це буде вже другий фінал у кар'єрі на дорослих Євро з водних видів спорту. Натомість Бабенко змагатиметься за медалі такого рівня уперше в кар'єрі.
Окремо варто зазначити, що Лісовець зміг оновити національний рекорд України. Володимир на 0.16 секунд покращив результат, встановлений Степантом Бабенком.
Бротьба за нагороди відбудеться вже в суботу, 15 серпня. Початок фінального запливу заплановано на 19:42 за київським часом.
Як виступили інші представники збірної
На жаль, решта українських спортсменів не змогли подолати кваліфікаційні сита на своїх дистанціях та завершили виступи достроково:
- 100-метрівка на спині: Ніка Шарафутдінова посіла 21-ше місце;
- 200-метрівка батерфляєм: Ігор Трояновський замкнув топ-30;
- 50-метрівка брасом: Максим Овчінніков та Вадим Науменко опинилися на 54-й та 65-й позиціях відповідно.
Раніше ми повідомляли, що плавець Ігор Трояновський посів 10-те місце на чемпіонаті Європи.