"Побил деда": Беленюк отреагировал на хейт после дебюта в ММА

Почему возник хейт

35-летний Беленюк в первом поединке по правилам смешанных единоборств довольно быстро разобрался с 53-летним представителем Израиля Хаимом Гозали. Бой длился чуть больше трех минут.

В социальных сетях возникла насмешка по поводу разницы в возрасте и возможностях обоих соперников. Впрочем, Беленюк не воспринимает саркастические комментарии, отдавая должное своему сопернику.

"Я вышел против соперника, которого предложили организаторы. С уважением отношусь к Хаиму и его спортивному опыту. Для меня это был дебют и возможность проверить себя в новом виде спорта. В этом случае я человек, который только набирается опыта в новом виде спорта", – рассказал Жан Беленюк.

Чем известен Хаим Гозали

Израильский боец смешанного стиля был частью промоушен Bellator. За свою карьеру в ММА он провел 21 поединок, в котором одержал 15 побед.

В феврале 2021 года Хаим дебютировал в боях на голых кулаках. Он победил Джона МакАлистера, дважды отправив его в нокдаун.