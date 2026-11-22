Массовая авария на старте

Гонка на трассе Гия началась с крупной аварии, в результате которой из борьбы сразу выбыли 10 из 24 участников. Из-за серьезного инцидента организаторы остановили заезд красными флагами, а после продолжительной паузы на трассу смогли вернуться лишь 12 болидов.

Как Бондарев боролся за "золото"

После рестарта пилот команды SJM Theodore Racing Александр Бондарев, стартовавший вторым, навязал ожесточенную борьбу лидеру заезда – британцу Кензо Крейги. Украинец постоянно держался в зоне слипстрима, устанавливал быстрейшие круги и регулярно атаковал соперника.

Пилоты неоднократно шли колесо в колесо, однако британец каждый раз успешно защищал позицию. На заключительных кругах Крейги удалось немного увеличить отрыв и удержать победу, опередив Бондарева всего на 0,542 секунды.

Что известно о гонке в Макао

Кубок мира Формулы-4 – это отдельный от основной серии турнир, который проходит в рамках Гран-при Макао. Впервые его провели в 2025 году.

В нынешнем розыгрыше организаторы расширили стартовую решетку с 20 до 24 машин, а участие в соревнованиях приняли 12 команд из 10 стран мира. Стоит отметить, что коллектив SJM Theodore Racing, за который выступает Бондарев, сотрудничает с программой LN4 Fusion, основанной звездой Формулы-1 и пилотом "Макларена" Ландо Норрисом.