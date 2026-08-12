Первый полуфинал в Париже: пловец Трояновский занял 10 место на чемпионате Европы.

Прорыв сквозь квалификацию и заплыв с легендой

Путь Трояновского в полуфинал оказался непростым. В предыдущем квалификационном раунде украинец продемонстрировал время 51.98 секунды, заняв пятое место в своем заплыве, что позволило ему запрыгнуть в полуфинал с последнего, 16-го проходного места.

Уже в полуфинальной стадии Игр стартовал в первом заплыве на последней первой дорожке. Компанию украинцу составили сильнейшие атлеты Европы, среди которых выделялся действующий олимпийский чемпион Криштоф Милак из Венгрии.

Первую половину дистанции Трояновский преодолел сдержанно, разворачиваясь на последней, восьмой позиции. Однако на заключительных 50 метрах украинец совершил впечатляющий рывок, в определенный момент поднявшись даже на третье место, но на самом финише коснулся бортика шестым с результатом 51.57 секунды.

Итоговый статус и турнирный прогресс

По суммарным результатам обоих полуфинальных заплывов Игорь Трояновский занял итоговое 10 место. Это не позволило ему напрямую пробиться в восьмерку финалистов, разыграющих медали.

В то же время украинец остается в статусе "запасного" и сохраняет теоретические шансы на финал в случае отказа одного из основных участников. Для этого ему, возможно, придется выиграть потенциальный раунд у польского пловца Ксаверия Масюка.

Следует отметить существенный прогресс Трояновского на текущем турнире. Эта дисциплина стала для него второй на ЧЕ-2026. Напомним, что на более короткой дистанции 50 метров баттерфляем Игр не смог преодолеть сито квалификации, заняв лишь 38-е место, поэтому выход в топ-10 на 100-метровке стал весомым достижением для украинской команды.