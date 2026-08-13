Первый шаг к Лос-Анджелесу: украинские гимнастки начинают отбор на Олимпиаду-2028

Как будут распределяться олимпийские квоты

Мировое первенство пройдет с 12 по 16 августа. Именно на этом турнире будут разыграны первые лицензии на предстоящие Олимпийские игры как в индивидуальном многоборье, так и в групповых упражнениях.

В личных соревнованиях три лучших спортсменки по итогам финала многоборья получат для своих Национальных олимпийских комитетов по одному пропуску на Игры-2028. Аналогичная система будет действовать и в групповых упражнениях – заветные квоты получат три сильнейшие команды.

Важно отметить, что на данном этапе олимпийские лицензии неименные. Окончательный состав сборной на Олимпиаду тренерский штаб будет формировать непосредственно перед соревнованиями.

Ключевые этапы отбора на Олимпиаду-2028 в художественной гимнастике:

Чемпионат мира-2026 (Франкфурт-на-Майне, Германия) – первые 3 квоты в личном и групповом многоборье

Серия Кубков мира 2026-2027 годов

Чемпионат мира-2027 в Баку

Чемпионат Европы (апрель-май 2028 года)

Состав сборной Украины на ЧМ-2026

Украинская делегация отправилась в Германию в самом сильном составе.

В индивидуальных дисциплинах честь страны будут защищать Таисия Онофрийчук и Полина Карика.

В групповых упражнениях за награды и путевку в Лос-Анджелес сразится украинская шестерка: Диана Баева, Полина Городнича, Таисия Редька, Кира Ширыкина, Валерия Перемета и Александра Ющак.